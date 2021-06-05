TikTok Biyometrik Veriler Toplamaya Başlıyor!

TikTok, geçtiğimiz günlerde gizlilik politikasını güncelledi. Yeni gizlilik politikası, TikTok'un biyometrik verileri toplayabilmesine olanak sağlıyor. Şirketin bu bilgileri ne zaman toplamaya başlayacağı henüz belli değil fakat gizlilik politikasında yapılan bu değişiklik önemli ölçüde tepki çekti. Konuya ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

TikTok Biyometrik Verileri Neden Toplamak İstiyor?

İlk olarak 2016 yılının eylül ayında kullanıma sunulan ve kısa süre içerisinde dünya genelinde oldukça popüler hale gelen sosyal medya platformu TikTok, sık sık gündeme geliyor. ByteDance tarafından geliştirilen uygulama bu kez veri güvenliği ile ilgili gündeme geldi.

ByteDance, çarşamba günü popüler sosyal medya uygulamasının gizlilik politikasını güncelledi. Güncellenen gizlilik politikası, şirkete kullanıcılarından biyometrik veri toplama hakkı veriyor. Şirketin biyometrik bilgileri ne zaman ve ne amaç ile toplamaya başlayacağı henüz belli değil. Toplanacak biyometrik veriler arasında kullanıcıların sesi ve yüzü yer alıyor.

Yeni gizlilik politikasının detaylarına baktığımızda "Otomatik olarak topladığımız bilgiler" başlığının hemen alt kısmında "Görüntü ve Ses Bilgileri" başlıklı yeni bir bölümün yer aldığını görüyoruz. Politikada yer alan bilgilere göre toplanacak bilgiler özel video efektleri, içerik denetimi, demografik sınıflandırma, içerik ve reklam önerileri ve kişisel olarak tanımlayıcı olmayan diğer işlemler için kullanılacak.

TikTok yetkilisi, uygulamanın hassas verileri toplamadan önce onay isteyeceğini söyledi. Politikada yer alan bilgilere göre şu anda yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan kullanıcıların biyometrik verileri toplanabilecek fakat önümüzdeki dönemde diğer ülkeler için de bir değişiklik yapılabilir.

Popüler sosyal medya platformunun gizlilik politikasında yapılan bu değişiklik, çok sayıda kullanıcının endişelenmesine ve şirkete tepki göstermesine neden oldu. Her ne kadar toplanacak bilgilerin özel video efektleri, içerik denetimi, demografik sınıflandırma ve reklam önerileri gibi işlemler için kullanılacağı ifade edilse de bu durum, çok sayıda kullanıcının kafasında soru işareti oluşturdu.

Siz, dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya hizmeti TikTok'un gizlilik politikasını güncellemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Popüler sosyal medya platformunun biyometrik verileri toplamaya başlayacak olması ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.