TikTok ile Bağlantısı Olan Her Şeyin İpi Çekiliyor, Oyunlar da Dahil

ABD'de TikTok yasağı resmen yürürlüğe girdi ve Apple ile Google, TikTok'u uygulama mağazalarından kaldırdı. TikTok kullanıcıları uygulamayı açtıklarında şu umut dolu mesajla karşılaşıyorlar:

Ancak yasak yalnızca TikTok'la sınırlı değil. Popüler dijital kart oyunu Marvel Snap de bu yasaktan nasibini aldı. Peki, ne oldu da Marvel Snap bu listeye girdi? İşte detaylar...

Marvel Snap, Second Dinner tarafından geliştirildi ve yasak kapsamına girmesi beklenmiyordu. Ancak oyun ilk etapta ByteDance'in oyun sektöründeki yayıncılık kolu olan Nuverse üzerinden geçmişte yayınlanmıştı.

ByteDance, 2023 yılında oyun işinden çekildiğini açıklasa da Marvel Snap ile olan bazı yayıncılık bağlarını korumuş gibi görünüyor. Bu sebeple Marvel Snap, yasaklanan uygulamalar listesine alındı.

Şu an Marvel Snap oyuncuları, giriş yapmaya çalıştıklarında TikTok'taki mesaja benzer bir uyarıyla karşılaşıyorlar. Oyunun mevcut yayıncısı Second Dinner, sosyal medya platformu X'te bir açıklama yaparak durumu doğruladı.

Unfortunately, MARVEL SNAP is temporarily unavailable in U.S. app stores and is unavailable to play in the U.S.



This outage is a surprise to us and wasn't planned. MARVEL SNAP isn’t going anywhere.



We’re actively working on getting the game up as soon as possible and will…