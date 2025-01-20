Facebook'ta Stajyerken Bugün TikTok'un Sahibi Olan Adam: CEO Shou Zi Chew

TikTok'un CEO'su Shou Zi Chew'un kariyerinin başlangıcı Facebook'un zirve zamanlarına dayanıyor. Chew'un kariyer hikayesi, teknoloji dünyasındaki hızlı yükselişiyle dikkat çekiyor. Bugün TikTok'un popüleritesi Facebook'u geride bırakmış durumdayken gelin Chew'un başarı hikayesine bir göz atalım...

Facebook'la Başladı, Xiaomi'ye Uzandı

Chew, kariyerinin ilk adımlarını İngiltere'de attı. University College London’da ekonomi eğitimi aldıktan sonra Harvard Business School'da MBA yaptı. Eğitim hayatı boyunca bir girişim firmasında staj yapma fırsatı buldu ve bu şirketin adı Facebook olarak anılıyordu.

Harvard mezunları için hazırlanan bir biyografi yazısında Chew, "Facebook adında bir şirketti," diyerek bu staj deneyimini esprili bir dille anlatıyor.

Chew, Facebook'taki ilk teknoloji deneyiminden sonra Londra, Singapur ve Hong Kong gibi farklı şehirlerde çalıştı. Sonunda yolu, teknoloji dünyasının önemli merkezlerinden biri olan Pekin'e düştü. Burada Xiaomi ile tanıştı.

Zuckerberg ile Yıllar Sonra Yeniden

Chew, 2015 yılında Çin teknoloji devi Xiaomi'ye katıldı. Burada 3 yıl sonra finans direktörü pozisyonuna yükseldi. 2021 yılında ise kariyeri yeniden Zuckerberg'le kesişti, bu kez rakip olarak. Aynı yıl TikTok'un ana şirketi ByteDance'e CFO olarak katıldı.

Kısa süre sonra TikTok'un CEO'su olarak atanan Chew, hem ByteDance CFO'su hem de TikTok lideri olarak dikkat çekti. Ancak zamanla odak noktası tamamen TikTok oldu.

Bugün TikTok, ABD'de aylık 150 milyon, dünya genelinde ise 1 milyardan fazla aktif kullanıcıya sahip. Bu başarı, TikTok'u Zuckerberg’in kontrolünde olmayan nadir platformlardan biri haline getirdi. Tabii bu günlere gelmek söylemek kadar kolay değildi...

Zuckerberg Çabalarına Rağmen Kaybetti

2016'da TikTok'un önemli bir parçası haline gelen Musical.ly uygulamasını satın almak için yoğun çaba harcayan Zuckerberg o dönem epey göz korkuttuysa da ByteDance şirketi, bu uygulamayı 2017'de 800 milyon dolara satın alarak Zuckerberg'i geride bıraktı.

Musical.ly ile TikTok'u birleştiren ByteDance, ortaya çıkan platformun kısa sürede dünya çapında popülerleşmesini sağladı. Meta ise TikTok'a rakip olarak Lasso adında bir uygulama çıkardı. Ancak bu uygulama, 2020'de başarısızlıkla sonuçlanarak kapatıldı.

TikTok, bugün Chew'un liderliğinde tüm engellere rağmen sosyal medya dünyasının zirvesinde yer almaya devam ediyor.