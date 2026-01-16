TikTok Yaşı Hakkında Yalan Söyleyen Kullanıcıları Tespit Ederek Hesaplarını Kapatacak

TikTok'a yaş doğrulama özelliği geliyor. Bir süredir Türkiye dahil olmak üzere pek çok ülkeden gelen baskılara boyun eğen şirket, çok yakında yapay zeka destekli yeni bir yaş doğrulama sistemini hayata geçirecek. İlk etapta sadece Avrupa Birliği'nde aktif olacak olan bu özelliğin zamanla Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor.

TikTok, Yaşı Hakkında Yalan Söyleyen Kullanıcıları Davranışlarından Tespit Edecek

Sosyal medya ve akıllı telefon bağımlılığı her geçen gün artıyor. Öyle ki günümüzde 7'den 70'e herkes için 7-8 saati aşan ekran süreleri normal bir hale geldi. Her yaştan kullanıcı için ciddi bir sorun haline gelen bu durum, özellikle çocukları olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, saatlerce kısa video izlemenin pek çok zararı olduğunda değiniyor. Bu zararların önüne geçmek isteyen ülkeler, uzun zamandır yaş ve süre kısıtlaması gibi çözümler üzerinde çalışıyor.

Türkiye'nin de halihazırda üzerinde çalıştığı bir program var ve sosyal medyayı 15 yaş altındaki çocuklar için yasaklamayı planlıyor. Ancak bildiğiniz üzere yaş kısıtlaması sadece "doğum tarihinizi giriniz" bölümünden ibaret olursa kısıtlamanın hiçbir anlamı olmaz. Bu nedenle hükümetler, TikTok ve Instagram gibi platformlara yaş doğrulama için efektif bir çözüm bulmaları yönünde baskı yapıyor. Bu doğrultuda harekete geçen TikTok, çok yakında yeni bir yaş doğrulama teknolojisini kullanmaya başlayacak.

TikTok'un yeni sistemi ise oldukça ilgin. Algoritma, bir hesabın 13 yaş altındaki bir kullanıcıya ait olup olmadığını tahmin etmek için profil bilgilerini, paylaşılan videoları ve davranışsal sinyalleri analiz edecek. Sistem tarafından şüpheli olarak işaretlenen hesaplar ise incelenmesi için moderatörlere gönderilecek. Moderatör kullanıcının çocuk olabileceği şüphesine kapılırsa ise hesap kapatılacak. Hesabı kapatılan kullanıcılar 13 yaşından büyük olmaları durumunda itiraz edebilecek.

İtiraz sürecinde yaş doğrulaması için yüz tarama ve kişinin yaşını gösteren resmi bir belgeye ihtiyaç duyulacak. Söz konusu sistem yukarıda da bahsettiimiz üzere ilk etapta Avrupa Birliği ülkelerinde devreye alınacak. Ancak AB ile sınırlı kalması beklenmiyor. Örneğin ülkemiz 18 ve 15 yaş altı kullanııcılar için bazı kısıtlamalara gidecek. Bu doğrultuda sistemin bizde de devreye alınması bekleniyor. Böylelikle yaşı hakkında yalan söyleyenler tepsit edilecek.

Bu sayede çocukların sosyal medya dışında da bir şeylere zaman ayırması ve bağımlılığın azaltılması bekleniyor. Ancak Avrupa Birliği'nin aksine bizde 15 yaş ve altındaki kullanıcıları tespit edecek. Belirtmekte fayda var ki bu bağımlılık çocuklar için olduğu kadar yetişkinler için de tehlikeli. Black Mirror evreninden çıkmış bir toplum olmaya adım adım yaklaştığımız bugünlerde uzmanlar, insanları kendi bağımlılıktan kurtulma çözümlerini üretmeye davet ediyor.