TikTok Düet Yapma Özelliği Instagram Reels'e Geliyor

TikTok düet yapma özelliğinin popülaritesinden etkilenen Instagram, Reels'e beklenen özelliği getirmek için testlere başladı. Sosyal medya platformunun son birkaç ay içinde aldığı en büyük araçlardan bir tanesi olan Reels için "Remix" özelliği denenmeye başlandı.

Yeni tip koronavirüs salgını dünya geneline yayıldığından bu yana insanlar evde daha çok vakit geçirmeye başladı. İnsanların eskisinden daha çok evde geçirmesi, kendisini mobil uygulamaların indirme sayısında da gösterdi. Geçen yılın en çok indirilen uygulamaları da video konferans uygulaması Zoom'dan sonra TikTok oldu.

Instagram da TikTok'un topluluğunu sosyal medya uygulamasına çekmek için Reels'i geliştirmişti. Reels tıpkı TikTok gibi kullanıcılara kısa videolar oluşturma ve düzenleme olanağı tanıyan bir özellik olarak çıkışını gerçekleştirmiş ancak TikTok'ta olan birçok özelliğin kendisinde bulunmaması ile kullanıcıların çok da ilgisini çekememişti.

Instagram, Reels için uzun bir zamandan beri yeni özellikler getirme çabalarını sürdürüyor. Social Media Today'deki habere göre şirketin üzerinde çalıştığı son özellik ise "Instagram Remix" özelliği oldu. Bu özellik TikTok'taki düet özelliğinin işlevine benzer bir şekilde çalışıyor. Popüler sosyal medya uygulaması TikTok'un kullanıcıları, düet sayesinde herhangi bir video ile kendi videosunu birleştirebiliyor ve iki videonun birleşimi ile elde ettiği videoyu kendi takipçileri ile paylaşabiliyor.

Instagram'ın yeni özelliği de kullanıcıların TikTok'taki gibi başka bir kullanıcının videosu ile kendi videosunu birleştirmesine olanak tanıyacak. Yeni özellik ilk olarak Valerio (@riodevale) isimli kullanıcı tarafından tanıtıldı ve Matt Navarra tarafından paylaşıldı.

Instagram is now testing its ‘Remix’ feature for Reels publicly



It’s basically Instagram’s copy of TikTok’s ‘Stitch’ feature



h/t @riodevale pic.twitter.com/fN7XdAn58W