TikTok Düet Yapma Özelliği Instagram Reels'e Geliyor

TikTok düet yapma özelliğinin popülaritesinden etkilenen Instagram, Reels'e beklenen özelliği getirmek için testlere başladı. Sosyal medya platformunun son birkaç ay içinde aldığı en büyük araçlardan bir tanesi olan Reels için "Remix" özelliği denenmeye başlandı.

Instagram Reels İçin TikTok Düet Yapma Özelliği Yolda

Yeni tip koronavirüs salgını dünya geneline yayıldığından bu yana insanlar evde daha çok vakit geçirmeye başladı. İnsanların eskisinden daha çok evde geçirmesi, kendisini mobil uygulamaların indirme sayısında da gösterdi. Geçen yılın en çok indirilen uygulamaları da video konferans uygulaması Zoom'dan sonra TikTok oldu.

Instagram da TikTok'un topluluğunu sosyal medya uygulamasına çekmek için Reels'i geliştirmişti. Reels tıpkı TikTok gibi kullanıcılara kısa videolar oluşturma ve düzenleme olanağı tanıyan bir özellik olarak çıkışını gerçekleştirmiş ancak TikTok'ta olan birçok özelliğin kendisinde bulunmaması ile kullanıcıların çok da ilgisini çekememişti.

Instagram, Reels için uzun bir zamandan beri yeni özellikler getirme çabalarını sürdürüyor. Social Media Today'deki habere göre şirketin üzerinde çalıştığı son özellik ise "Instagram Remix" özelliği oldu. Bu özellik TikTok'taki düet özelliğinin işlevine benzer bir şekilde çalışıyor. Popüler sosyal medya uygulaması TikTok'un kullanıcıları, düet sayesinde herhangi bir video ile kendi videosunu birleştirebiliyor ve iki videonun birleşimi ile elde ettiği videoyu kendi takipçileri ile paylaşabiliyor.

Instagram'ın yeni özelliği de kullanıcıların TikTok'taki gibi başka bir kullanıcının videosu ile kendi videosunu birleştirmesine olanak tanıyacak. Yeni özellik ilk olarak Valerio (@riodevale) isimli kullanıcı tarafından tanıtıldı ve Matt Navarra tarafından paylaşıldı.

Instagram is now testing its ‘Remix’ feature for Reels publicly



It’s basically Instagram’s copy of TikTok’s ‘Stitch’ feature



h/t @riodevale pic.twitter.com/fN7XdAn58W — 🟣 Matt Navarra (@MattNavarra) March 26, 2021

Instagram Remix Nasıl Kullanılıyor?

Yukarıdaki ekran görüntülerinden de görülebileceği üzere özellik şu şekilde kullanılıyor:

Kullanıcı kendi videosu ile birleştirmek istediği bir Reels videosunu açıyor. "Remix This Reels" seçeneğine dokunuluyor. Ekranın sol tarafında kullanıcının kamerasına yansıyan görüntünün, sağ tarafında ise düet yapmak istenen videonun yer aldığı bir bölüm açılıyor. Kullanıcı bu bölümde videosunu istediği gibi çekiyor ve sonuç olarak iki videoyu da birleştirmiş oluyor.

Instagram Remix Ne Zaman Çıkacak?

Instagram'ın yeni özelliği şu anda bazı kullanıcıların deneyimine sunulmuş durumda ancak seçenek test aşamasında olduğundan her kullanıcı tarafından kullanılamıyor. Özelliğin tam olarak ne zaman çıkacağı soru işaretini korusa da yeni özeliğin şimdilik kullanımınıza açık olup olmadığını bir videonun seçeneklerine giderek öğrenebilirsiniz.