TikTok İş Bulma Hizmeti Sunmaya Hazırlanıyor!

TikTok iş bulma konusunda kullanıcılara yardımcı olmak için onların şirketlerle iletişime geçmesine olanak tanıyan bir araç geliştiriyor. Kısa süreli video formatı ile hizmet veren sosyal medya uygulamasının geliştirdiği yeni araç özellikle pandemi döneminde işten ayrılan veya iş arayan kişilerin yardımına koşacak.

TikTok İş Bulma Özelliği Nasıl Çalışacak?

Axios tarafından aktarılan bilgilere göre TikTok, sosyal medya kullanıcılarının iş bulmasına yardımcı olmak için kullanıcıların şirketlerle iletişime geçmesine olanak veren bir özellik geliştiriyor. Dünyanın dört bir yanında daha çok kısa süreli video formatı ile öne çıkan sosyal medya platformu, kullanıcılarının iş bulmasına da yardımcı olmaya başlıyor.

Aktarılanlara göre şirketler kullanıcıların özgeçmişini görüntüleyebilecek. Kullanıcılara sunulacak olan yeni hizmetin birkaç büyük marka da dahil olmak üzere küçük bir grup tarafından test edildiği söyleniyor.

Axios'a göre sosyal medya platformu TikTok uygulamasına dahil olarak gelmeyecek. Yeni hizmeti doğrudan TikTok'a dahil etmek yerine insanların uygulamadan ayrı olarak erişebileceği bir web sitesi hazırlanacak. Çalışanlar ve işverenler söz konusu web sitesinden kendisine göre bir iş veya çalışacak bir kişi bulabilecek. İşverenlere ulaşmak isteyen kullanıcılar, özgeçmişini video olarak yükleyebilecek.

İş arayan kişilerin sorununa çözüm bulacak hizmet hakkında TikTok ile iletişime geçmek isteyen Axios, şirketin yorum talebine geri dönmediğini belirtti. Şirket eğer çalışacak bir iş arayan kullanıcılarına yardımcı olmak için işverenler ile iş arayanların bir arada toplanacağı bir alan tasarlamak istiyorsa bu ilerleyen günlerde açıklanacaktır.

TikTok, En Çok İndirilen Uygulamalarda Zirvede

Sosyal medya uygulaması TikTok, en çok indirilen uygulamalar listesinde ilk sırada yer almaya devam ediyor. Nisan 2021'de yayımlanan liste şu şekildeydi:

TikTok Facebook Instagram WhatsApp Messenger Snapchat Zoom Telegram CapCut Google Meet

2021 yılının nisan ayında App Store'da en çok indirilen uygulamalarda ilk sırada yer alırken Play Store'da en çok indirilen uygulamalar arasında ise ikinci sıraya yerleşti. Apple'ın resmi uygulama mağazasında geçtiğimiz ay en çok indirilen uygulama TikTok'u geride bırakan Facebook oldu.