TikTok Ülkeden Kovuldu! Popüler Sosyal Medya Platformuna Büyük Şok

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından TikTok, Kanada hükümetinin aldığı sürpriz bir kararla ülkeden resmen yasaklandı. TikTok’un kullanıcı verilerini işleme politikasıyla ilgili endişeler kararın alınmasındaki en önemli etken oldu. İşte, Kanada’nın TikTok’a yönelik bu radikal adımının detayları...

Veri Güvenliği Konusunda Endişeleri Vardı

Kanada hükümeti, veri güvenliği ve gizlilik konularındaki endişeler nedeniyle bu kararı aldı. TikTok’un kullanıcı verilerini yurt dışına aktardığını ve bu verilerin yeterince korunmadığını iddia ediyor. Özellikle, kullanıcı verilerinin Çin hükümeti ile paylaşılma riski olduğu gündemde.

Kanada hükümeti, vatandaşlarının verilerini bu potansiyel tehdide karşı korumak amacıyla TikTok’a ülkede faaliyet gösterme yasağı koydu. Böylece TikTok resmen ülkeden kovuldu.

Kanada’daki Veriler Kalıcı Olarak Silinecek

Bu karar doğrultusunda TikTok, Kanada’daki tüm kullanıcı hesaplarını ve verilerini kalıcı olarak silmek zorunda kalacak. Öte yandan, TikTok ise verilerin güvenliği konusunda uluslararası standartlara uyduğunu savunuyor ve bu karara karşı hukuki adımlar atabileceğini belirtiyor.

Diğer Ülkelerde Domino Etkisi Olabilir mi?

Kanada’nın aldığı bu karar, dünya genelinde de merak uyandırdı. Özellikle ABD ve Avrupa’da, TikTok’un veri işleme politikalarıyla ilgili benzer endişeler uzun süredir tartışılıyor. Kanada’nın attığı bu adımın diğer ülkeleri de aynı kararı almaya yüreklendirmeyeceği henüz belirsiz.

Sizce Kanada’nın bu kararı doğru mu? Bu tür yasaklar diğer ülkelerd ve dahi bizim ülkemizde de uygulanır mı? Fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın!