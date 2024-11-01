Apple'ın, TikTok'a Gizlice Yaptığı Baskılar Belgelerle Kanıtlandı

Özellikle genç kitleye hitap eden ünlü sosyal medya platformu TikTok'un, Apple tarafından baskıya uğradığına dair belgeler ortaya çıktı. Bu belgelere göre Apple, yaş sınırını artırması için TikTok'a baskı yapmış.

TikTok'ta Sıklıkla Müstehcen İçerik Bulunuyor

Apple tarafından görevlendirilen inceleme ekibi, 2022 yılında TikTok uygulaması üzerinde müstehcen içeriklere sıklıkla yer verildiğini tespit etti. Tespitlerin arından App Store Yönergeleri'nin uygulanması hususunda TikTok'tan talepte bulundu.

İçeriklerin çoğunlukla yeme bozukluğu ve küfür barındırmasından TikTok kanadı da yeterli önlemler almadıklarının farkında olduklarını belirtti.

Apple & TikTok Çoktan Anlaştı

TikTok sözcüsü Alex Haurek'in aktardığına göre, Apple ile gerçekleşen konuşmanın ardından şirketler arasında anlaşma sağlandı. TikTok kanadı, bilgilerin sızdırılmasından rahatsız olduğunu bildirerek gizlilik talep etti.

Haurek, şirketler arası bilgilerin bu şekilde yayılmasının sorumsuzluk olduğunu belirtirken Apple ile anlaşma sağlandığını da ayrıca vurguladı.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Özellikle gençlerin saatlerce vakit geçirdiği TikTok uygulamasının tutumu sizce doğru mu?