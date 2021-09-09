TikTok'un Konuşma Şekli Üzerinde Nasıl Bir Etkisi Var?

TikTok, konuşma şekli değişikliğine neden oluyor mu? Nicole Holliday (@mixedlinguist) yakın bir zamanda katılmış olduğu podcastte dünyanın en büyük sosyal medya platformu olma yolunda ilerlemekte olan TikTok'un günlük konuşulan dili nasıl değiştirdiğine açıklık getirdi.

Kitlesinin büyük bir çoğunluğunu Z kuşağının oluşturduğu belirtilen TikTok'un dünyanın dört bir yanında kullanıcısı bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir şirkete ait olmasa bile ABD merkezli şirketlerin sahip olduğu video paylaşım platformlarına yetişmeye ve hatta onları geride bile bırakmayı başardı. Öyle ki uygulamanın ABD'de dahi 100 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunuyor.

Holliday'e göre platform yalnızca kullanıcılarına eğlenceli bir alan sunmakla sınırlı kalmıyor aynı zamanda toplumlar üzerinde çeşitli değişikliklere de neden oluyor. Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse bir bölgede ortaya çıkan trendin küresel çapta takip edilmesini sağlayabiliyor.

Pennsylvania Üniversitesi Dil Bilimi Yardımcı Doçent Holliday, insanların konuşmalarını incelemekte uzman isimlerden biri olarak biliniyor. Holliday'in odak noktasında insanların mevcut kimliklerine sahip olmak için dili nasıl kullandığı ve belli başlı işaretlerin konuşmada nasıl ortaya çıktığı yer alıyor.

TikTok, Konuşma Şekli Değişikliğine Nasıl Yol Açıyor?

Holliday, katıldığı bir podcastte TikTok'un diğer mecralardan çok farklı bir noktada olduğunu, trendleri kimin başlattığına ve kısa süreli video paylaşım uygulamasının her seferinde konuşma biçimini nasıl değiştirdiğine ışık tuttu.

"TikTok, ana dili diğer mecralardan farklı olarak nasıl etkiliyor?" sorusuna yanıt veren Holliday, "Bence bu öncelikle bir maruz kalma sorunudur. Sesli olduğu için biraz daha güçlü etkisi olduğunu düşünüyorum. Birbirimizle yüz yüze konuşmak için evrimleştik. İletişim böyle sürdürülür. Bunu (şu anda) telefonlardan ve tüm bunlardan önce binlerce yıl boyunca bu şekilde sürdürdük" dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Bir kişiyi görmek ve duymak, Twitter'da olduğu gibi okumaya göre titreşimi hissetmemizi sağlıyor ve dili bu şekilde öğrenmek çok daha kolay hale geliyor. İkinci bir dil öğreniyor olsaydınız sadece yazıları okumazdınız. Bu sizi çok uzağa götürmez. İnsanlarla yüz yüze konuşmanız gerekiyor. Bu yüzden dilin ilk zamanlarından itibaren uğradığı değişiklikle aynı değişiklikler gerçekleşiyor."

Holliday'e göre TikTok daha önce hiç iletişim kurulmayan insanlarla da iletişim kurulmasını sağlıyor. Belirli hashtagler etrafında toplanan kişiler, kendilerine has bir dil oluşturuyor ve bu zamanla küresel çapta geçerli olmaya başlıyor.