TikTok'un Popüler Şarkılarını İçeren Radyo Kanalı Açıldı

Yalnızca TikTok'taki popüler şarkılara odaklanan yeni bir radyo kanalı dinleyicilere sunuldu. Kullanıcılar masaüstünde, araçlarda ve mobil cihazlarda kullanılabilecek kanal sayesinde TikTok'ta viral olan şarkıları dinleyebilecek.

SiriusXM artık hemen hemen her yerde dinlenebilecek şarkıları içerisinde barındıran, viral şarkılara odaklanmış bir kanal olan TikTok Radio'yu kullanıma sundu.

TikTok'ta Popüler Şarkıların Bulunacağı Radyo Kanalını Kimler Sunacak?

Cat Haley (itscathaley)

HINDZ (hindzsight)

Lamar Dawson (dirrtykingofpop)

Billy (8illy)

Taylor Cassidy (taylorcassidy)

Radyo kanalı, TikTok'un popüler içerik oluşturucuları tarafından sunuluyor. Cat Haley (itscathaley), HINDZ (hindzsight), Lamar Dawson (dirrtykingofpop), Billy (8illy) ve Taylor Cassidy (taylorcassidy) gibi TikTok'ta önemli bir hayran kitlesine hitap eden içerik oluşturucularının sunuculuğu ile başlayan radyo kanalı ilerleyen günlerde daha fazla içerik oluşturucusu tarafından sunulacak.

Popüler içerik oluşturucuları, her cuma saat 22.00'de (TSİ) sosyal medya platformu TikTok'ta en çok dinlenen şarkıları dinleyicilerle buluşturacak. Kullanıcılar ayrıca SXM uygulaması ile şarkıları istediğiniz zaman dinleme olanağına da sahip olacak. Kanalda yer alacak başka isimlerden bazıları ise DJ Habibeats (@djhabibeats) ve DJ CONST (@erinconstantimeofficial).

SiriusXM Başkanı ve İçerik Sorumlusu Scott Greenstein, yeni kanal hakkında yaptığı açıklamada yeni açılan yeni kanalın çığır açıcı olduğunu belirterek küresel müzik kültürünün nabzını tutan, canlılığını ve diriliğini yakalamakta üstün performans gösteren TikTok kanalının türünün ilk örneği olduğunu ifade etti.

TikTok Radio'da müziği sunan içerik oluşturucularının da kanalın bir parçası olduğunu belirten Greenstein, radyo kanalında yer alacak tüm popüler içerik oluşturucularının TikTok'un günümüzün müzik kültürü ve topluluğu ile çok iç içe olan benzersiz sesi olacağını ve TikTok'un içerik oluşturucuları tarafından sunulan müzikler sayesinde dinleyicilerin TikTok'taki son trend müzikleri keşfedebileceklerini söyledi.

Yeni açılan radyo kanalı artık kullanıma açık olduğu için kullanıcılar dilediği zaman kanalı açıp içerik oluşturucuları tarafından önerilen hit şarkıları keşfetmeye ve dinlemeye başlayabilir.

Yeni TikTok kanalı, küresel çapta popüler hale gelen şarkıları keşfetmek açısından kullanıcılara son derece kolaylık sağlayabilir. Peki, sizin yeni kanal ile ilgili düşünceleriniz neler? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle ve okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.