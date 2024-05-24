TikTok'tan Reklam Dünyasına Yapay Zeka Atağı: TikTok Symphony ve TikTok One Tanıtıldı!

En çok kullanılan sosyal medya platformlarından TikTok, gerçekleşen 2024 TikTok World etkinliğinde reklam dünyasını büyük ölçüde etkileyecek konulara değindi.

TikTok Symphony Neler Sağlayacak?

Artık markalar, TikTok Symphony ile yapay zekânın gücünü kullanarak göz alıcı reklamlar oluşturabilecek, öyle ki senaryo yazımından video prodüksiyonuna kadar tüm süreci yapay zekâya emanet edebilecekler.

Bu hamleyle TikTok, rakipleri Meta ve Google'ın başlattığı yapay zekâ destekli reklam yarışına da iddialı bir giriş yapmış olacak ancak TikTok'un üzerinde çalıştığı tek şey Symphony ile sınırlı değil.

TikTok One ile Neler Yapılabilecek?

Markalar artık TikTok One platformu sayesinde yaklaşık 2 milyon fenomen ve ajans ortağı arasından kendilerine en uygun iş birliklerini kolayca oluşturabilecek. Böylelikle markalar TikTok aracılığıyla hedef kitlelerine çok daha kolay bir şekilde ulaşabilecek.

Etkinlikte dikkat çeken bir diğer nokta ise TikTok'un satışlara olan etkisi oldu. Platform, kullanıcılarının %61'inin TikTok üzerinden alışveriş yaptığı ve %52'sinin de özellikle otomobil gibi büyük ürün araştırmalarını TikTok'ta yaptığını belirtiyor. Yani TikTok sadece eğlence platformu değil, aynı zamanda önemli bir satış kanalı konumunda.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? TikTok'u hangi amaçlar için kullanıyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.