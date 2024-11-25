Oyun Geliştiriciler Yeni Sosyal Medya Platformu Bluesky'a Akın Ediyor! İşte Nedeni...

Son dönemde oyun geliştiricileri, Twitter'ın Elon Musk yönetimindeki dönüşümünden rahatsızlık duyarak Bluesky platformuna geçiş yapmaya başladı. Özellikle pazarlama, topluluk yönetimi ve yaratıcı fikir paylaşımı için Twitter’ı kullanan geliştiriciler, nefret söylemi ve toksik içeriklerle dolan eski platformdan uzaklaşmayı tercih ediyor.

Twitter'daki Irkçılık, AI Kullanımı ve Sağcı İçerikler, Geliştiricileri Soğuttu

Elon Musk’ın 2022’den bu yana yaptığı tartışmalı kararlar, birçok oyun geliştiriciyi Twitter’dan uzaklaştırmıştı. X platformunda nefret söylemi ve aşırı sağcı içeriklerin artması, özellikle kadın, LGBTQ+ bireyler ve etnik azınlıklardan geliştiriciler üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu. Brass Lion Entertainment tasarım direktörü Osama Dorias, "Twitter’da ırkçılığa ve cinsiyetçiliğe olan tolerans beni alternatif bir platform aramaya itti," diye açıklıyor.

Ayrıca Twitter’ın, kullanıcı paylaşımlarını yapay zeka dil modelleri için kullanma politikası da tepkilere yol açtı. Bluesky ise kullanıcı içeriklerini hiçbir yapay zeka sistemi için kullanmayacağını açıkça belirtti.

Bluesky Kullanmak Daha Kolay ve Stressiz

Bluesky, kullanıcıların kendi sunucularını oluşturmasına izin veren altyapısı (AT Protokolü) ve kapsamlı moderasyon araçlarıyla dikkat çekiyor. Platformda birini engellediğinizde, o kişiyle tamamen görünmez hale geliyorsunuz—ki bu X'in aksine oldukça dikkat çeken bir özellik. Zira X üzerinde engellediğiniz birinden gelen gönderileri halen görmeye devam ediyorsunuz. Üstelik kişi, engellediğinizi de görebiliyor.

Bluesky ise sunduğu pek çok özellikle öne çıkıyor. Bunlardan bir tanesi "Starter Pack" adı verilen kullanıcı öneri grupları. Bununla ilgilendiğiniz hesapları kolayca keşfedebilirsiniz; özellikle oyun geliştiricilerinin bir araya gelmesi için bu çok büyük bir avantaj.

Belçikalı geliştirici Linsey Raymaekers, Bluesky için oyun geliştiricileri adına bir rehber oluşturmuş, böylece farklı disiplinlerde çalışan geliştiriciler kolayca bağlantı kurabiliyor. "Kendi kitlenizi bulmak ve takipçilerinizi genişletmek artık çok daha kolay," diyor.

Geliştirici Topluluğu Bluesky'da Mutlu, Ama...

Bluesky’ye geçen oyun geliştiriciler, platformdaki daha sakin ve dostane ortamdan oldukça memnun. Kitfox Games kurucusu Tanya Short durumu şu sözlerle aktardı:

Şimdilik Bluesky çok daha rahat bir atmosfere sahip, kullanıcılar daha az toksik. Ayrıca burada algoritma dayatması olmadan içerik paylaşımı yapabilme imkanımız var. Böylece gönderilerimizi daha doğal bir şekilde takipçilerimize ulaştırabiliyoruz.

Tabii Bluesky’nin sunduğu güvenli alanı koruyup koruyamayacağı konusunda bazı endişeler var. Bluesky'nin merkezi bir şirket tarafından yönetilmesi, Twitter’da yaşanan sorunların burada da tekrar edilebileceği korkusunu doğuruyor. Bazı kullanıcılar, Mastodon gibi daha bağımsız platformlara geçilmesi gerektiğini savunuyor.

Ek olarak platformun daha da büyümesiyle birlikte toksik kullanıcıların buraya yönelmesi ihtimali de gündemde.

Ivy Road animasyon lideri Aura konuyla ilgili, "Bluesky şu an bir cennet gibi görünüyor, ama nüfus arttıkça eski Twitter’daki kaosun yeniden ortaya çıkmasından endişe ediyorum," diyor.

Her şeye rağmen, Bluesky şu anda oyun geliştiriciler için daha güvenli ve yaratıcı bir alan sunuyor. Topluluk yönetimi araçları, bağlantı kurma fırsatları ve toksik içeriklerin azlığı, birçok geliştiriciyi buraya geçmeye teşvik ediyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bluesky’nin oyun geliştiriciler için sürdürülebilir bir platform olabileceğine inanıyor musunuz? Yorumlarda tartışmaya bekliyoruz.