TikTok'u Satın Alma Sırasına Girdiler: Dört Ayrı Talip Bekliyor

Çinli teknoloji devi ByteDance'e ait olan TikTok, ABD hükümetinin baskısı sonucu bir satış sürecine girdi. İlk etapta pek çok büyük şirketin adı bu süreçle anıldı.

Microsoft, Oracle ve Perplexity AI gibi dev isimlerin TikTok'u satın almak için harekete geçtiği biliniyor. Trump, geçtiğimiz günlerde Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, TikTok'u satın almak isteyen dört güçlü grubun olduğunu söyledi ama şirketlerin isimlerini açıklamaktan kaçındı. Tek söylediği satış işleminin yakında gerçekleşeceği oldu.

TikTok'u Satın Almak İsteyen Dört Aday

Şimdiye kadar Elon Musk'ın TikTok'a talip olduğuna ilişkin söylentiler yayıldıysa da ünlü milyarder bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Bunun üzerine yeni isimler gündeme gelmeye başladı.

Bilyoner yatırımcı Frank McCourt, Reddit'in kurucu ortağı Alexis Ohanian ve ünlü YouTuber MrBeast'in de TikTok'a ilgi duyduğu iddia ediliyor.

ABD hükümeti, platformun Çin bağlantıları nedeniyle kullanıcı verilerinin güvenliği konusunda ciddi endişeler taşıdığını belirtiyor. Bu yüzden eğer satış yakın zamanda gerçekleşmezse TikTok'un tamamen yasaklanması ihtimali halen masada.

Önümüzdeki günlerde TikTok'un ABD operasyonlarını kimin satın alacağını öğreneceğiz. Eğer büyük bir teknoloji şirketi bu anlaşmayı yaparsa, TikTok'un ABD'deki faaliyetleri devam edecek ama satın alan tarafın kurallarını ve tabii ki ABD'nin yasalarını benimsemek durumunda kalacak. Ayrıca ByteDance'in bu satışa razı gelip gelmeyeceği de henüz belli değil.

Alternatif Meta Uygulaması: Reels

TikTok'un çıkışından sonra inanılmaz bir hızla büyümesi karşısında sosyal medya devleri uzun süre hareketsiz kaldı. Özellikle Meta (eski adıyla Facebook), TikTok'un yükselişini başta hafife aldığını bizzat itiraf etmişti. TikTok'un ABD'deki geleceği belirsiz, bu sebeple Meta gibi şirketler kendine bundan pay çıkarıyor ve fırsatları değerlendiriyor. Meta bu doğrultuda tıpkı TikTok gibi çalışan bir uygulamayı hayata geçirdi. Aslında uygulamanın Instagram içindeki Reels kısmından bir farkı yok—adı da zaten Reels. Sadece ayrı bir uygulama olarak kullanıcılara sunulacak.

Yeni geliştirilen bu bağımsız Reels uygulaması, TikTok'un tarzına benzer bir kaydırmalı video deneyimi sunacak. Böylece Meta, TikTok'un olası yasaklanması veya satışı sonrası doğabilecek boşluğu kendince tamamlayacak.