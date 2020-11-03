TikTok, Lisanslı Müzikler İçin Sony Music Anlaştı!

Bir sosyal medya platformu olarak uzun bir zamandan en çok indirilen sosyal medya uygulamaları listesinde önemli konumda yer alan TikTok, lisanslı müzikler için Sony Music Entertainment ile anlaştığını duyurdu. İki şirket arasındaki anlaşma doğrultusunda Sony'nin telif hakkına sahip olduğu popüler şarkıların büyük bir kısmı, kısa formatlı videolarla tanınan sosyal medya platformuna gelmeye devam edecek.

TikTok, Sony Music İle Anlaştığını Duyurdu

İki şirket de bu anlaşmanın TikTok kullanıcıları için ne anlama geldiğine dair çok fazla ayrıntı vermedi. Sosyal medya uygulamasını kullanan kişilerin açısından her şey büyük ölçüde aynı kalacak gibi görünüyor ancak şirket açısından bakılırsa bu gerçekten de önemli bir gelişme oldu.

En son Sony Music Entertainment ile anlaşan sosyal medya platformu, dünyanın en iyi şarkılarından bazılarını kaybetmemek için uzunca bir zamandır büyük müzik şirketleriyle görüşmelerini zaten sürdürmeye devam ediyordu.

Bloomberg'e göre sosyal medya platformunun önceki anlaşmalara göre biraz daha fazla ödeme yapması gerekiyor. Sony, bu anlaşma sayesinde sanatçıları tanıtmanın yeni ve kolay bir yolunu bulmuş olurken sosyal medya platformu ise kullanıcılara daha kişiselleştirmiş video oluşturma imkanı buluyor. Bu nedenle, iki şirketin anlaşması, her iki tarafa da büyük ölçüde fayda sağlıyor.

Popüler sosyal medya uygulaması sayesinde Sony ve diğer müzik şirketlerinin büyük kazaçlar elde ettiğini de göz ardı etmemek gerekiyor. Örneğin, Lil Nas X isimli şarkıcı, "Old Town Road" şarkısı ile uygulamanın kullanıcıları tarafından keşfedilerek popüler hale geldi ve Sony'nin tarafından satın alınan Columbia ile anlaşma imzaladı. Başka bir örnek olarak Jason Derulo'nun şarkısı verilebilir. Savage Love hem uygulama hem de dijital müzik platformlarında Columbia aracılığı ile yayımlandı.

TikTok, bugüne kadar Merlin ile imzaladığı anlaşma da dahil olmak üzere başka anlaşmalar da imzaladı ancak şirket hala Warner ve Universal ile anlaşma yapmaya çalışıyor gibi görünüyor. Sony Music Entertainment de dahil olmak üzere bu üçü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki müzik piyasasının büyük bir bölümünü oluşturuyor. Şirketin bu şirketlerle anlaşma yapması bu nedenle oldukça büyük bir öneme sahip.