TikTok, Türkiye'de Yasaklanabilir: Lisans İptali Gündemde!

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Hatay'da İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, komisyonun özellikle TikTok başta olmak üzere sosyal medya platformlarını mercek altına alan çalışmalarına ışık tuttu.

Başkan Yayman, Türk aile yapısını bozduğunu ve özellikle de kadın ve çocukları hedef aldığını iddia ettiği TikTok içerikleriyle ilgili endişelerini dile getirdi. Komisyon, bu endişeleri gidermek üzere TikTok'un Türkiye ve Avrasya temsilcisi Emir Gelen'i 7 Aralık'ta TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda bu konularla ilgili bir açıklama yapmak üzere çağırdı.

Durumun ciddiyetinin altını çizen Başkan Yayman, sosyal medyayı düzenlemeye yönelik bir torba yasa için hazırlıkların sürdüğünü açıkladı.

TikTok Türkiye ve Avrasya Temsilcisi Görüşmeye Çağrıldı

Başkan Yayman, TikTok başta olmak üzere sosyal medya fenomeni olarak tanımlanan kişilerin elde ettiği gelirlerin soruşturulması, muhasebeleştirilmesi ve vergilendirilmesi de dâhil olmak üzere sıkı tedbirlerin gerekliliğini vurguladı.

Başkan Yayman son olarak, Dijital Mecra Komisyonu'nun bant genişliği kısıtlamaları, yayın yasakları, reklam yasakları ve hatta gerekli görüldüğü takdirde lisansların iptali gibi bir dizi potansiyel yaptırımı aktif olarak araştırdıklarını duyurdu.

7 Aralık'ta TikTok'un Türkiye ve Avrasya temsilcisi Emir Gelen'in katılımıyla gerçekleşecek görüşme sonrasında ne gibi kararlar alınacağını hep birlikte göreceğiz.

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