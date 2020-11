TikTok’un Yeni Özellikleri Kullanıcı Deneyimini Geliştirecek

Sosyal medya uygulamaları başta olmak üzere büyük uygulamalara gelecek özelliklerin önceden haberini vermekle ünlü Alessandro Paluzzi, kısa süre önce Twitter üzerinden yayımladığı tweette popüler sosyal medya platformuna gelecek yeni özellikleri tanıttı. Paylaşılan ekran görüntüleri inceleyen sosyal medya kullanıcıları, TikTok’un yeni özellikleri ile kullanıcı deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyacağı yönünde hemfikir oldu.

Sosyal medya uygulamalarından yayımladığı sızıntılarla tanınan Alessandro Paluzzi, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı tweette Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında inanılmaz şekilde yaygın olarak kullanılan TikTok’un üzerinde çalıştığı yeni özellikleri duyurdu. Paluzzi’nin paylaştığı bilgilere göre sosyal medya uygulamasına eklenecek olan ilk özellik şu an birçok sosyal medya platformunda kullanılabilen arama filtresi olacak.

Tweetteki ekran görüntülerinden elde edilen bilgilere göre sosyal medya kullanıcıları yeni seçeneğe bastıktan sonra içerisinden seçim yapabileceği birkaç filtre ile karşılaşacak. Sosyal medya kullanıcılarına sunulan filtreleme seçenekleri içerisinde tüm zamanlar, önceki gün, geçen hafta, geçen ay, son üç ay ve son altı ay dahil olmak üzere toplamda altı zaman filtresi olacak.

#TikTok is working on search filters 👀 pic.twitter.com/s7vMuRz6A4

Sosyal medya kullanıcıları, TikTok’ta eğer dün, geçen hafta, geçen ay, son üç ay veya son altı ayda ilginç bir video görmüş fakat bu videonun ismini tam olarak hatırlamıyorsa tüm gönderileri tek tek gözden geçirmek yerine filtreleme seçeneği uygulayarak tüm gönderilere göz atma fırsatına sahip olacak. Kullanıcılar ayrıca arama seçeneklerini daraltmak ve daha alakalı bir arama sorgusu gerçekleştirmek için de bu filtreleri uygulayabilecek.

Alessandro Paluzzi tarafından bildirilen TikTok’un yeni özellikleri içerisinde ayrıyeten bir hayli beğenilecek bir özellik daha yer alıyor. Bu özellik Facebook ve kısmen Instagram’da da olan bir özellik olmakla birlikte herhangi bir sosyal medya kullanıcısının profilini ziyaret ettiğinde o kişiyle ortak arkadaşların görüntülenmesini sağlıyor. Temel amacı, kullanıcı başka bir kullanıcının profilini ziyaret ettiğinde profilini ziyaret ettiği kişi ile kaç ortak arkadaşının olduğunu ve bu arkadaşlarının kimlerden oluştuğunu öğrenmesini sağlar. Bu özellik kullanıcıların sosyalleşmesine daha fazla yardımcı olacağından insanların TikTok’ta daha güçlü bağlantı kurmasına imkan vereceği düşünülüyor.

#TikTok is working on the "Mutual" tab to show the mutual connections 👀 pic.twitter.com/6hNYma9chN