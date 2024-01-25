TikTok Video Süre Sınırını Artırıyor: YouTube ile Rekabet Giderek Büyüyor!

TikTok geçmişten bu yana video seçeneklerinde yeni çeşitlilikler sundu ve zamanla dikey videolar dışında yatay video desteği sağladı. Bu destekle birlikte video süreleri de uzadı ancak TikTok şimdi bu süreyi daha da uzatmayı amaçlıyor.

Sosyal medya uzmanı Matt Navarra, TikTok beta uygulamasının en son sürümünü test ederken, sosyal medya şirketinin içerik oluşturucuların 30 dakikaya kadar video yükleyebilme özelliğini test ettiğini fark etti.

TikTok, 30 Dakikalık Video Desteği Testlerine Başladı

Şu anda TikTok'ta bir video uzunluğunun maksimum sınırı 10 dakika olarak belirlenmiş durumda ve iddia edilen düzenleme hayata geçirilirse kullanıcılar ortalama bir dizi uzunluğuna yakınlıkta süreye sahip olacak.

Navarra'nın ekran görüntüsüne göre kullanıcılar bir video yüklemeye gittiklerinde onları yeni maksimum uzunluk hakkında bilgilendiren bir açılır pencere ile karşılaşacak gibi görünüyor. Açılır pencerede "30 dakikalık video ile tanışın. Artık 30 dakikaya kadar video yükleyebilirsiniz!" yazıyor.

TikTok'un 30 dakika video desteği hayata geçtiğinde platform, YouTube ile her zamankinden daha fazla rekabet içinde olacak. Elbette YouTube 12 saate kadar uzunluğa sahip videolara izin veriyor fakat ana akımın yavaş yavaş TikTok'a kaydığı bu dönemde pek çok YouTuber videolarına artık TikTok üzerinde de yer vermeye başlayabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.