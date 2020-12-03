TikTok Video Süresi Arttırılıyor!

Kısalık, yaratıcılığın ruhunu ve TikTok’un kalbini oluşturuyor. İnsanlar özellikle Vine’la beraber yaratıcılıklarını daha çok kısa videolar üzerinden göstermeye alışmış olsa da şirket, insanlara daha uzun video kaydetme imkanı vermenin yaratıcılıkları nasıl etkileyeceğini görmek istiyor. Peki, ilerleyen günlerde TikTok video süresi ne kadar uzunlukta olacak?

TikTok Video Süresi İçin Ayarlanan Sınırı Genişletiyor

Sosyal medya uygulamalarının üzerinde çalıştığı özellik ve geliştirme işlemlerini önceden internet kullanıcılarına bildirmekle tanınan sosyal medya araştırmacısı Matt Navarra, dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından TikTok’un üç dakikaya kadar video kaydetme özelliğini test etmeye başladığını duyurdu. Navarra, özelliğin hala erken erişim yani sınırlı kullanıcılarla test edilme aşamasında olduğunu belirterek güncellemenin bir ekran görüntüsünün bulunduğu tweet yayımladı.

😮 TikTok is rolling out ability to upload longer videos of up to 3 minutes long 🤳🏻 pic.twitter.com/9ifs7s7Uh3 — Matt Navarra (@MattNavarra) December 2, 2020

TikTok, şu an tüm içerik oluşturucularının maksimum bir dakikaya kadar video yüklemesine izin veriyor. 1 dakikanın yaratıcılık için oldukça yeterli ve başarılı bir uzunluk olduğu zaten kanıtlanmıştı. Platformdaki videoların çoğu Vine’dan uzunken çoğu da YouTube videolarından kısa videolardan oluşuyor.

TikTok’un sosyal medya kullanıcılarına bu tür bir kısıtlama uygulamasının en önemli nedeni, kısa ve insanları sıkmayacak videolar oluşturmanın, insanları güldürmenin yollarını bulmanın bilinen en iyi yollarından biri olduğunun düşünülmesidir. 60 saniyelik kısıtlama hakkında TikTok’u TikTok yapan temel faktör denebilir. Bir videoya bir dakikadan fazla odaklanmak zorunda kalmamak ve bir video bittikten sonra hemen başka bir videoya geçebilmek, uzun içeriklerin hakim olduğu bir dünyada kullanıcılara oldukça hoş bir özellik olarak geliyor.

3 Dakikalık Video Uzunluğu, Yaratıcılığın Sonunu mu Getiriyor?

TikTok’taki üç dakikalık videolar, birçok kullanıcıya YouTube’un videoların 10 dakikadan daha kısa olduğu zamanlardaki halini anımsatıyor. Öte yandan üç dakika çoğu kullanıcının gözünde oldukça uzun bir süre ve insanların bu kadar sürede hazırlayacağı bir videoda yaratıcılığın ne kadar iyi kullanılacağı konusunda soru işaretleri yerini korumaya devam ediyor.

Süre kısıtlamasındaki genişletmelerin platformun kullanım amacını da büyük ölçüde değiştirmesi bekleniyor. Platform örneğin filmlerin fragmanlarının veya makyaj eğitimlerinin yayımlandığı bir platforma dönüşebilir. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı ise TikTok’un Instagram gibi bir sosyal medya platformu olmayı amaçladığını düşünüyor. Sonuçta bu videolara Instagram’da da sıklıkla rastlamak da mümkün.

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