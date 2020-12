TikTok Video Süresi Arttırılıyor!

Kısalık, yaratıcılığın ruhunu ve TikTok’un kalbini oluşturuyor. İnsanlar özellikle Vine’la beraber yaratıcılıklarını daha çok kısa videolar üzerinden göstermeye alışmış olsa da şirket, insanlara daha uzun video kaydetme imkanı vermenin yaratıcılıkları nasıl etkileyeceğini görmek istiyor. Peki, ilerleyen günlerde TikTok video süresi ne kadar uzunlukta olacak?

Sosyal medya uygulamalarının üzerinde çalıştığı özellik ve geliştirme işlemlerini önceden internet kullanıcılarına bildirmekle tanınan sosyal medya araştırmacısı Matt Navarra, dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından TikTok’un üç dakikaya kadar video kaydetme özelliğini test etmeye başladığını duyurdu. Navarra, özelliğin hala erken erişim yani sınırlı kullanıcılarla test edilme aşamasında olduğunu belirterek güncellemenin bir ekran görüntüsünün bulunduğu tweet yayımladı.

😮 TikTok is rolling out ability to upload longer videos of up to 3 minutes long 🤳🏻 pic.twitter.com/9ifs7s7Uh3