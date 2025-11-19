Bu Yöntemle TikTok'ta Para Kazanılamayacak

Yapay zeka, gerçekte var olmayan sanal influencerlar ile para kazanmanın önünü açtı. Şu ana kadar pek çok sosyal medya platformunda sayısız AI (Yapay Zeka) influencer ortaya çıktı. Öte yandan gerek sponsorluklar gerek satış ortaklığı gerek ödül programları gibi yollarla sanal influencerları para kazanmak için bir yöntem olarak kullanmak mümkün hâle geldi.

TikTok da bu amaçla kullanılan platformların arasında yer alıyor fakat şirketin attığı son adım, bu para kazanma yöntemini etkisiz hâle getirme potansiyeli taşıyor. Öyle ki kullanıcılara yapay zeka araçlarını kullanarak oluşturduğunuz içerikleri görmeyi engellemeleri için bir seçenek sunmaya başlıyor.

TikTok'a Yapay Zeka Filtresi Geliyor

TikTok, ilerleyen haftalarda kullanıcıların görmek istediği içerikleri yönetmesine imkân tanıyan bölüme yeni bir seçenek getiriyor. Bu seçenek, yapay zeka tarafından oluşturulan içerik miktarını seçmelerine yardımcı olacak. Hâlihazırda belirli konularla ilgili içerik görmek için kullanılan özellik yakında yapay zeka ile oluşturulan içeriklerle ilgili kişiselleştirme de yapmayı mümkün hâle getirecek.

Yapay zeka ile üretilen içerikleri sevenler, bunlardan daha fazla görmeyi tercih edebilecek ancak hiç yapay zeka içeriği görmek istemeyenler, yapay zeka içeriklerinin keşfet bölümünde daha az yer almasını sağlayabilecek. Platform ayrıca görünmez filigran adlı yeni bir yöntemi de hayata geçiriyor.

Mevcut etiketleme sistemi, gerçekçi yapay zeka içeriklerinin etiketlenmesini zorunlu tutuyordu. Bu sistemle bugüne kadar 1,3 milyarı aşkın video, yapay zeka ile oluşturulduğunu gösterecek şekilde işaretlendi. Görünmez filigranlar ise içerik başka bir yere yüklendiğinde ya da düzenlendiğinde etiketin kaldırılmasına karşı ek bir koruma sunuyor.

Bu filigran sadece TikTok tarafından görülebiliyor. İçeriğin daha güvenilir bir şekilde etiketlenmesini mümkün kılıyor. Bu arada TikTok, uzmanların yapay zeka güvenliği konusunda içerik oluşturması için 2 milyon dolarlık bir fon ayırdığını açıkladı. Şirket, bu alanda yaşanacak gelişmelerle beraber etiket sistemini iyileştirmeye ve yapay zeka ile oluşturulan tehlikeli içeriklere karşı önemli adımlar atmaya devam edeceğini belirtti.