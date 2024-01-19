TikTok Yaş Sınırı Artabilir: Şirket Yeni Davayla Karşı Karşıya!

TikTok, uygulamada cinsel içerik, uyuşturucu, alkol, küfür ve diğer uygunsuz materyallerin varlığı konusunda ebeveynlere yalan söylediği iddiasıyla Iowa eyaleti tarafından dava ediliyor.

Çarşamba günü açılan bir davada Iowa Başsavcısı Brenna Bird, TikTok'un App Store'da yaş derecelendirmesinin "12+" olarak belirlendiğini ve bunun yanlış olduğunu belirtirken, bu durumun bu tür içerikleri genç kullanıcılar için "kolayca erişilebilir" hâle getirdiğini iddia etti.,

TikTok Yaş Sınırının 17+ Olması Gündemde

Davada belirtildiği üzere App Store'da 12+ derecelendirmesi, bir uygulamanın "kısmen/hafif" cinsel içerik, küfür, kaba mizah, müstehcen temalar ve alkol, tütün veya uyuşturucu kullanımına atıfta bulunduğu anlamına geliyor ancak Iowa eyaleti, TikTok'un uygulamasındaki içeriğin bu tanıma uymadığını iddia ediyor ve TikTok tarafından "doğru" bir şekilde derecelendirilmesi hâlinde 17+ etiketi alacağını belirtiyor.

Eyalet aynı zamanda TikTok'un Google Play Store ve Microsoft Store'daki "Teen" derecelendirmeleri için "T" derecelendirmesinin de yanlış olduğunu iddia ediyor.

Iowa, TikTok'un uygulamasında uygunsuz içeriğin varlığı hakkında yanıltıcı beyanlarda bulunmasını durdurmak için Iowa Tüketici Dolandırıcılığı Yasası uyarınca ön ve kalıcı bir tedbir kararı istiyor. Ayrıca sivil cezalar, tazminat ve diğer ücretler de talep ediyor.

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