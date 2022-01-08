Apple CEO'su Tim Cook 2021 Kazancı ile Gelirine Gelir Kattı

Apple CEO'su Tim Cook 2021 kazancı ile gelirini büyüttü. Teknoloji devi Apple'ın perşembe günü paylaşmış olduğu rapora göre Cook'un gelirinin bu kadar büyümesini sağlayan nokta, hisse senetleri oldu.

iPhone üreticisi özellikle yeni tip koronavirüs ile evde çalışma modeline geçen çalışanların yeni bir akıllı telefon gereksiniminden yararlandı. Bu gereksinim, son iki yılda güçlü bir talep patlaması yaşanmasına neden oldu. Bunun sonucunda Apple'ın geliri 2021 yılında %30'dan fazla artarak 365,82 milyar dolara yükseldi. Şirketin piyasa değeri de 3 trilyon doları aştı.

Maaşı 3 milyon dolarda kalan Cook, 82,3 milyon dolarlık hisse senedi ödülü, Apple'ı hedeflerine ulaştırdığı için 12 milyon dolar alırken sigorta primleri ve diğerleri için oldukça yüksek bir miktarda ödeme aldı.

Apple CEO'su Tim Cook 2021 Kazancı Ne Kadardı?

Peki, bütün olarak yaklaşacak olursak Apple CEO'su Tim Cook, 2021'de ne kadar kazandı? Cook, bu yıl 2020 yılındaki kazancına kıyasla oldukça yüksek bir gelir elde etti. Apple CEO'su, paylaşılan rapora göre 2021 yılında 98,7 milyon dolar kazandı.

Şu anda şirketin CEO'su olmaya devam eden Cook, Steve Jobs'un ölümünden aylar önce görevinden istifa etmesinden sonra yönetimi devralmıştı. Cook'un yönetimi devralmasından bu yana şirketin hisse senedi %1.000'in üzerinde artış gördü.

Cook, 2015 yılında Fortune dergisine yaptığı açıklamada da servetini hayır kurumlarına bağışlamak gibi bir planının olduğundan bahsetmişti.

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Tim Cook Apple'dan Ne Zaman Ayrılacak?

Apple CEO'su, bundan birkaç ay önce Swisher'in podcastine katılmıştı. Swisher, söyleşinin sonlarına doğru Tim Cook'un Apple bünyesined 10 yıl daha çalışıp çalışmamak gibi bir planının olup olmadığını sormuştu.

Cook'tan da beklenmedik bir cevap gelmişti. Apple CEO'sunun cevabı olumsuz yönde olmuştu. Cook, açıklamasında Apple'da 10 yıl daha görev yapıp yapmayacağına dair sorulara verebileceği kesin bir cevabının olmadığına işaret etmişti.

Cook, şu anda her şeyin yolunda gittiğini belirterek şirketten ayrılma tarihinin şu anda belli olmadığını fakat 10 yıllık bir sürenin çok uzun olduğunu, şirkette muhtemelen bir 10 yıl daha kalmayacağını ifade etmişti.