Apple CEO'sunun 2025'te Aldığı Maaş Dudak Uçuklattı!

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Apple'ın CEO koltuğunda oturan Tim Cook'un 2025 yılında ne kadar maaş aldığı ortaya çıktı. Firmanın 2026 yılı için gerçekleştireceği hissedarlar toplantısı öncesinde açıkladığı rakam, resmen dudak uçuklattı. İşte Tim Cook maaşı!

Tim Cook, 2025 Yılında Kaç Para Kazandı?

Teknoloji devinin paylaştığı verilere göre Tim Cook’un 2025 yılında aldığı maaşı 3 milyon dolardı (aylık 250 bin dolar). Ancak bu rakam Apple CEO’sunun elde ettiği toplam gelirin yalnızca küçük bir kısmı. Öyle ki şirket kayıtlarına göre Cook’un 2025 yılındaki gerçek kazancı 74,3 milyon dolar oldu. Yani açıklanan maaşının katlarca üzerinde bir gelir söz konusu. Peki Apple patronu bu gelire nasıl ulaştı?

Cook’un bu yüksek kazancı hisse senedi ödülleri, şirket performansına bağlı primler ve çeşitli yan haklar sayesinde oluştu. Rapordaki bilgilere göre kendisine 57,2 milyon dolarlık hisse senedi ödülü verildi. Gösterdiği performans içinse 12 milyon dolar prim ödendi. Bunlara ek olarak güvenlik harcamaları ve özel jetle yapılan seyahatler gibi farklı yan haklar da toplam ödemenin içinde yer aldı.

Tim Cook'un Maaşı Yıllardır Aynı

Aslına bakacak olursak Tim Cook'un maaşı 2016 yılından bu yana hiç değişmedi ve yıllık 3 milyon dolarda sabit kaldı. Tabii asıl tutar hiçbir zaman bununla kalmadı. Öyle ki Cook’un toplam kazancı hisse senedi ödülleri, şirket performansına bağlı primler ve çeşitli yan haklar sayesinde çok daha yüksek rakamlara ulaşıyor.

Yıllara göre elde ettiği kazançlar şu şekilde sıralandı:

2025: 74,3 milyon dolar

74,3 milyon dolar 2024: 74,6 milyon dolar

74,6 milyon dolar 2023: 63 milyon dolar

63 milyon dolar 2022: 99 milyon dolar

99 milyon dolar 2021: 98,7 milyon dolar

98,7 milyon dolar 2020: 14,8 milyon dolar

14,8 milyon dolar 2019: 11,6 milyon dolar

11,6 milyon dolar 2018: 15,7 milyon dolar

15,7 milyon dolar 2017: 12,8 milyon dolar

