Apple, Galaxy Z Fold 7 ve 8'den Bile Daha Ucuz Olacak Model Tanıtacak

Apple, yıllardır katlanabilir bir iPhone modeline dair beklentileri çıtaya çıkardı ama rakibi Samsung; Galaxy Z Fold7, Z Flip7 ve Flip7 FE gibi modelleriyle piyasada kartları yeniden dağıtırken sessiz kaldı. Ya da öyleymiş gibi görünüyordu.

Tedarik zincirinden sızan bilgilere göre Apple'ın katlanabilir modeli, "iPhone Fold" adıyla anılacak ve Samsung Galaxy Z Fold 7'ye kıyasla çok daha az maliyetle üretilecek. Bu da, baş rakibinden daha ucuza katlanabilir akıllı telefon sunabileceği anlamına geliyor.

Tabii ki fiyatlar arasında bir uçurum olmayacak. Yine de Apple'ın zaten geç kaldığı bir sektörde rakibinden öne geçmesi için vereceği ufak bir taviz olabilir.

Katlanabilir iPhone Ne Zaman Çıkacak?

ABD merkezli yatırım firması UBS'in analizine göre, Apple'ın katlanabilir modeli 2026 sonlarında piyasaya sürülebilir ve beklenen satış fiyatı 1.800 ila 2.000 dolar aralığında olabilir.

Samsung'un Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıttığı ve şu an başlangıç fiyatı 107.000₺ olan Galaxy Z Fold 7 ile kıyaslandığıyla bu fiyat çok daha uygun. Bir katlanabilir iPhone için üretim maliyetinin 795 dolar olacağı düşünülüyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse; Samsung'un Çin'e özel Galaxy Z Fold SE modeli 790 dolara üretiliyordu.

iPhone Fold Neden Daha Ucuz?

Apple, üretim maliyetlerinden tasarruf etmek için gövde ve menteşe tasarımında "likit metal" denilen daha ekonomik bir malzeme kullanacak. Bu daha ucuz olmasına rağmen yine de dayanıklı bir gövde malzemesi. Samsung, katlanabilir modellerinde sınıf 4 titanyum kullanıyor. Böylece telefonlar hem hafif, hem de dayanıklı oluyor. iPhone Fold ise daha sade bir tasarım tercih edecek.

Son olarak kamera modülleri ve işlemci tercihleri de iPhone Fold'un ucuz olmasını sağlayacak. Örneğin arka kamera sayısının 3 yerine 2 olması gibi detaylar değerlendiriliyor.