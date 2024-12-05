Tim Cook'un Apple Sevdası Bir Başka: "Apple Olmadan Bir Hayat Düşünemiyorum"

Apple CEO'su Tim Cook yakın zamanda verdiği bir röportajla birlikte şirkete olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Şirketle 13. yılını geride bırakan CEO, Apple’sız bir hayatı hayal etmenin zor olduğunu belirterek şu sözleri kullandı:

Burada olmak hayatımın en büyük ayrıcalığı. O içimdeki ses 'Zamanı geldi' diyene kadar burada olacağım. Sonra sırada ne var ona bakarım

Tim Cook, 1998’de Compaq’tan Apple’a geçtiğinde şirket toparlanmaya çalışıyordu. Steve Jobs’un ölümünden sonra CEO koltuğuna oturan Cook, Apple’ı bugünkü dev konumuna taşıyan isimlerden biri.

Cook'un başarıları takdire şayan: Apple Watch ve AirPods gibi yepyeni ürün kategorilerini piyasaya sürdü, Mac bilgisayarlarını Intel çiplerden Apple’ın kendi tasarımı olan çiplere taşıdı ve tabii ki Apple’ı dünyanın en değerli şirketlerinden biri haline getirdiği de su götürmez bir gerçek.

Tabii her şey her daim güllük gülistanlık gitmedi. Bazı aksilikler de meydana geldi. Örneğin iptal edilen Apple Car projesi ve Vision Pro başlığının fiyatı yüzünden satışların beklenen düzeyin epey altında kalması. Ek olarak Apple şu anda ABD Adalet Bakanlığı tarafından açılan bir antitröst davasıyla boğuşuyor.

Emekli Olana Kadar Yapacak Çok İş Var

Apple şu sıralar ciddi bir değişim döneminden geçiyor. Bir yandan yapay zeka platformu Apple Intelligence’ı geliştirmeye çalışırken, diğer yandan iPhone satışlarının yavaşlamasıyla, bu gidişata "dur" diyecek yeni bir ürün arayışına girdi.

Bu gelişmeyle birlikte üst düzey yöneticilerin şirketten ayrılması gündeme düştü. Şirketten ayrılanlar arasında App Store’un başındaki Matt Fischer, insan kaynakları şefi Carol Surface ve Vision Pro’yu geliştiren ekip lideri Dan Riccio gibi isimler var.

CFO Luca Maestri ise yılbaşından itibaren yeni bir role geçiş yapacak.

Ancak emeklilik, Tim Cook için şu an bir ihtimal değil. Sezgileri ne zaman derse o zaman emekli olacak gibi görünüyor.