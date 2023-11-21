Tinder Yeni Güncellemesiyle Daha Modern Bir Tasarıma Kavuşuyor: İşte Yenilikler!

Dünyanın en popüler flört uygulamalarından biri olan Tinder, yeni nesile modernize edilmiş yeni bir dizi profil ve keşif özelliğiyle yenilenmeye hazırlanıyor.

Tinder, profil sayfalarına yeni bir tasarım kazandırarak, daha akıcı sohbetleri başlatmak için daha bilgilendirici bir düzen hedefliyor. Resmî blog yazısına göre uygulama, sohbet başlatıcı profil ipuçları, profil testleri, temel bilgi etiketleri ve karanlık mod gibi özellikleri kullanıma sunuyor.

Tinder'ın Baş Ürün Sorumlusu Mark Van Ryswyk kullanıcıların uzun zamandır modern bir tasarım istediklerini ve kullanıcıların bu isteklerine karşı kayıtsız kalamadıklarını belirtti.

Tinder'ın Yeni Arayüzü Nasıl Görünüyor?

Yeni güncelleme ile birlikte Tinder kullanıcıları artık "Kalbimin anahtarı", "Ölmeden önce yapılacaklar listemdeki ilk madde" ve "İki gerçek ve bir yalan" gibi sorulara yanıtlarını paylaşmalarına olanak tanıyan yeni profil seçeneklerinden yararlanabiliyor. Ayrıca kullanıcılar kendileri hakkında testler hazırlayarak potansiyel eşleşmeler için yeni yollar sağlayabiliyorlar.

Bir diğer yenilik ise ilgi alanları, evcil hayvanlar, içme alışkanlıkları ve burçları kapsayan profil etiketleri aracılığıyla temel bilgileri paylaşma seçeneğinde. Tinder bu bölümlerdeki belirli içerikleri bildirme olanağı sunarak kullanıcı güvenliğini de artırdığını belirtiyor.

Bu özelliklerin ötesinde Tinder, yenilenmiş bir "Eşleşme!" ekranı da dâhil olmak üzere uygulamanın pek çok noktasına yeni animasyonlar eklediğini belirtiyor.

Peki siz Tinder'a gelen yenilikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.