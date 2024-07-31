Tinder Lite, ana uygulama olan Tinder'ın hafifletilmiş sürümü olarak kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Erkan Calp - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Tinder Lite, popüler arkadaşlık uygulaması Tinder’ın hafifletilmiş sürümüdür. Eski sürümün yüklü olduğu Android telefonları için özel olarak geliştirilen Tinder Lite APK uygulaması, hem daha az veri tüketiyor hem de daha az yer kaplıyor. Tinder gibi indirmesi ücretsiz!

Yeni insanlarla tanışmak, sosyal ağınızı genişletmek için kullanabileceğiniz dating uygulamalarından biri Tinder. 30 milyon eşleşme sağlayan ve 190 ülkede kullanılan oldukça popüler bir arkadaş arama - bulma uygulaması olan Tinder’ın hafif sürümü Tinder Lite, Tinder’dan çok farklı değil. Yeni insanlarla iletişime geçiyor, profillerine göz atıyor, sağa kaydırarak beğendiğinizi gösteriyor, eşleşirseniz ücretsiz sohbet ediyorsunuz.

Tinder Lite uygulamasının öne çıkan özellikleri şu şekildedir:

Beğenin: Yakınınızdaki yeni insanlarla tanışın.

Keşfedin: Sağa kaydırmadan önce profiline göz atın.

Eşleşin: Seni geri beğenenlerle anında eşleşin ve sohbet edin.

Sohbet Edin: Sohbeti ateşleyin ve eşleştiğiniz kişiyi tanıyın.

Tinder Lite APK İndir

Tinder Lite da Tinder gibi çalışıyor. Eşleşin, sohbet edin ve tanışın. Birisini beğenmek için sağa kaydırmayı kullanın, pas geçmek için sola kaydırın. Beğendiğiniz kişi sizi beğenirse eşleşirsiniz. Yani karşılıklı beğeni gerçekleştiğinde ve ortak ilgi alanlarınız varsa sohbet etme, tanışma şansınız olur.

Siz de Tinder Lite indirin ve sadece ilgilendiğiniz profillere dokunun, eşleştiğiniz kişilerle online sohbet edin, ardından telefonunuzdan uzaklaşın ve gerçek dünyada buluşup ilişkiyi başlatın.