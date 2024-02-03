Rus bir genç, yapay zekânın şu anki eşiyle tanışmasında ve yazışmalarını ilerletmesinde kendisine yardımcı olduğunu açıkladı. Rus haber ajansı RIA Novosti'ye göre 23 yaşındaki yazılım geliştiricisi Alexander Zhadan, Tinder'daki potansiyel kötü eşleşmeleri filtrelemek için ChatGPT ve diğer yapay zekâ botlarını kullandı.

İddiasına göre Alexander Zhadan, "Yapay zekâ onaylı ruh eşi" Karina Imranovna'yı bulmadan önce bir yıl içinde yaklaşık 5.000 kadınla yapay zekâ sayesinde tanıştı.

"ChatGPT'ye nasıl iletişim kurduğum hakkında bilgi verdim. İlk başta sorunlar vardı çünkü program beni tanımıyordu, bazen saçma sapan şeyler yazabiliyordu ancak daha sonra onu o kadar eğittim ki tıpkı benim gibi kızlarla etkileşime girmeye başladı."

Alexander Zhadan Yapay Zekaları Tinder'da Nasıl Kullanıyordu?

23 yaşındaki genç, yapay zekâ botunun kötü eşleşmelere artık son vermesini sağladığını, "onun adına havadan sudan konuşmalar yaptığını", randevu ayarladığını ve hatta sonunda evlenme teklif etmesine bile yardımcı olduğunu açıkladı.Alexander Zhadan ayrıca canlı olarak iletişim kurmaya devam etmesi gereken kadınları kendisine gösterecek belirli filtreler de oluşturduğunu belirtti.

Alexander Zhadan son olarak 2023'ün sonunda ChatGPT'nin kendisine Karina'ya evlenme teklif etmesini önerdiğini ve "ilişkilerinin dengeli ve güçlü olduğunu" açıkladığını söyledi.

Yazılım geliştiricisine göre Karina, yapay zekânın ilişkisinde oynadığı rolün farkında değilmiş. Alexander Zhadan'ın eşi bunu ancak evlilik başvurusunu yaptıklarında öğrenmiş. Alexander Zhadan, eşinin gerçeği öğrendikten sonra durumu gayet normal karşıladığını söyledi.

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