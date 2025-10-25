1132 TL'lik Dev İndirim! Titanfall 2 Çok Ucuzladı

Respawn Entertainment tarafından geliştirilen popüler FPS oyunu Titanfall 2 için büyük bir indirim kampanyası başladı. Yüzde 90 oranında indirimle birlikte oyunun fiyatında ciddi bir düşüş gerçekleşti. Hareketlerin aşırı akıcı olduğu oyunları seviyorsanız oyun tekrar normal fiyatına dönmeden önce indirimden faydalanabilirsiniz.

Titanfall 2, %90 Oranında İndirime Girdi

Titanfall 2'nin Ultimate sürümü, Steam'de indirime girdi. Oyunun fiyatı, 29.99 dolardan (1257 TL) 2.99 dolara (125 TL) düştü. Bu da oyunu eğer Valve'ın dijital oyun mağazası üzerinden şimdi alırsanız 1132 TL tasarruf edeceğiniz anlamına geliyor. İndirimden yararlanmak içinse oldukça sınırlı bir süreniz bulunuyor. Öyle ki kampanya, 27 Ekim 2025 tarihinde sona erecek.

Oyunun bu sürümü, oyunun yanı sıra Digital Deluxe sürümünde mevcut tüm içerikleri, tüm Titan ve Pilot sınıflarını açıp oyun parası veren Jump Start paketi, iki kat XP ve R-201 Carbine için özel bir kaplama ile birlikte geliyor. Bütün bunlar sayesinde oyuna çok hızlı bir şekilde başlayabiliyorsunuz.

Titanfall 2 Nasıl Bir Oyun?

En iyi savaş oyunları arasında yer alan Titanfall 2, ilk olarak 2016 yılında piyasaya sürüldü. Oyunda hem hikâye hem çok oyunculu mod mevcut. Hikâye modunu oynayacak olanları iyi hazırlanmış ve zorlayıcı düşmanlarla dolu bölümler bekliyor. Çok uzun bir oynanış süresi sunmuyor ancak eğlenceli zaman geçirmenizi sağlıyor.

Çok oyunculu modu, şimdiye kadar görmüş olabileceğiniz tüm oyunlardan daha farklı bir deneyim sunuyor. Çok çeşitli oyun modları ve akıcı oynanış sayesinde zamanın nasıl geçtiğinin farkına varmak mümkün olmuyor. Kayarak hareket etme, çift zıplama, duvarlarda koşma gibi mekanikler sayesinde rakip karşılaşmalarında önemli bir avantaj elde ediyorsunuz. Her oyuncu kendine göre bir oynanış tarzı benimseyebiliyor. Tüm bu detaylar, oynanışı bir hayli keyifli hâle getiriyor.

Titanfall 2 Fragmanı

Titanfall 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (64-bit)

Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i3-6300t ya da eş değeri

Intel Core i3-6300t ya da eş değeri RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA Geforce GTX 660 2GB / AMD Radeon HD 7850 2GB

NVIDIA Geforce GTX 660 2GB / AMD Radeon HD 7850 2GB DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Kullanılabilir Depolama Alanı: 45 GB

Titanfall 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri