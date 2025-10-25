PlayStation Tarihinde Bir İlk! Popüler Oyun Serisi Geliyor!

Halo serisinin ilk oyunu için uzun bir zamandan beri remake (yeniden yapım) söylentileri dolaşımdaydı. Microsoft'tan gelen son duyuruya göre sızıntılar doğru çıktı. Teknoloji devi, Halo: Combat Evolved'ın yeniden yapımı olan Halo: Campaign Evolved'ı duyurdu. Ancak sürprizler bununla da sınırlı değil. PlayStation oyuncularını heyecanlandıran bir gelişme de paylaşıldı.

Yeni Halo Oyunları PlayStation'a da Gelecek

Halo: Campaign Evolved isimli remake oyunu, Halo etkinliğinde tanıtıldı. Yeni oyunun görevlerinden birini içeren 13 dakikalık bir oynanış videosu yayınlandı. Geçen yıl 343 Industries yerine Halo Studios adını kullanmaya başlayan geliştiriciye göre oyun, Unreal Engine 5 ile geliştiriliyor. Oyun 2026 yılında piyasaya sürülecek ve çıkar çıkmaz Xbox Game Pass Ultimate kütüphanesinde yerini alacak.

Bu oyun, öncekilerden farklı olarak sadece Xbox Series X / S ve PC için piyasaya sürülmeyecek. Oyunu PlayStation 5'te de oynamak mümkün olacak. Bu, bir Halo oyununun ilk kez PlayStation'a geleceği anlamına geliyor. Asıl sürpriz ise Halo Topluluk Yöneticisi Brian Jarrard'dan geldi.

Halo Topluluk Yöneticisi Jarrard, her yeni Halo oyununun PlayStation'a geleceğini açıkladı. Yani Halo: Campaign Evolved, sadece bir başlangıç olacak. Bundan sonraki tüm Halo oyunları PlayStation konsollarında oynanabilecek. Bu da serinin sonrakini oyunlarının PlayStation oyuncuları için artık bir dezavantaj yaratmayacağı anlamına geliyor.

Halo: Campaign Evolved'a dönecek olursak, oyun, Unreal Engine 5 ile geliştirildiği için yüksek çözünürlük, dikkat çekici manzaralar ve animasyonlar sunacak. Seslendirme ve müzikler de yenilenecek. Yeni hikâyeye bir başlangıç görevi üstlenecek üç yeni görev de bulunacak. Oynanış tarafında da birçok önemli değişiklikten söz edilebilecek.

Oyuna Battle Riffle, Needle Rifle ve Energy Sword gibi silahlar eklenecek. Ayrıca aracın kontrolünü ele geçirme gibi özellikler de bu yeniden yapımda yer alacak. Orijinal oyundaki rekabetçi çok oyunculu modların hiçbirini bu oyunda göremeyeceğiz ancak her görevde dört oyuncuya kadar destekleyen iş birliği modu bulunacak.