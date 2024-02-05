TMSF Lüks Araçları Satmaya Hazırlanıyor: Bentley, Mercedes ve Dahası!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Tasfiye Halinde Hedefevim'in araçlarını satmak için ilan çıktı. Verilen ilanlarda araçların özelliklerinden markasına, kaç kilometre olduğundan satış fiyatına kadar pek çok bilgi yer alıyor.

Toplamda 19 aracın bulunduğu ilan listesinde en pahalı araba markası Bentley oldu. 2010 model Bentley Continental GT Speed otomobil modeli, 6.3 milyon liraya satılıyor. Aracın kilometresi ise 52 bin 631 olarak belirtildi.

Bentley, Porsche, Mercedes ve Dahası Satışa Hazırlanıyor!

TMSF Bentley, Porsche ve Mercedes başta olmak üzere birçok lüks arabayı satmaya hazırlanıyor. Tasfiye Halinde Hedefevim Gayrımenkul Otomotiv'den TMSF'ye geçen otomobiller, ihale yoluyla satılacak.

Satışa sunulan araçların bazıları 6 milyon liranın üzerinde satışa çıktı. Bunların başında da Bentley Continental GT Speed geliyor.

Listede aynı zamanda iki tane Porsche marka araba da bulunuyor. 2007 model 911 Turbo 5.4 milyon liradan, Porsche Macan 95B siyah ise 3.82 milyon liradan satışa çıkıyor.

Bir diğer satışa çıkan model ise 2016 Mercedes-Benz G 350 D (463) oluyor. Bu aracın fiyatı 6.14 milyon TL olarak belirlenirken, 2015 model Mercedes-Benz s350 Bluetec 4 Matıc Long 5.25 milyon TL'ye satılacak.

Satışa çıkacak diğer modeller ve fiyatları şu şekilde:

2019 model Audi E-Tron : 4.25 milyon TL

: 4.25 milyon TL 2015 model BMW İ I8 (2Z21): 4 milyon TL

İhaleye katılmak isteyen kişiler 19 Şubat 2024 tarihine kadar her araç özelinde belirlenen teminatı yatırmak zorunda. Belirlenen teminatlar Bentley için 315 bin TL, Mercedes-Benz için de 307 bin TL şeklinde.

İhale 22 Şubat'ta Gerçekleşecek!

19 Şubat'a kadar teminat ücretini yatıranlarla birlikte ihale 22 Şubat 2024'te saat 10:00'da TMSF binasında yapılacak. İhale şartnamesi Satış Komisyonu tarafından TH Hedefevim AŞ'nin Üsküdar binasında bedelsiz incelenecek.

İhaleye katılanlar da araçlarını bulundukları adreslerde görebilecek. Önceden randevu alındığı takdirde de hafta içi 10:00 - 16:00 arasında yine araçlar bulundukları adreste görülebilecek.

İhale kapalı zarf ve açık artırma yöntemiyle gerçekleşecek. Kapalı zarfla teklifte bulunan kişiler arasında açık artırmaya katılmaya hak kazananlar belirlenecek. En yüksek teklifler üzerinden açık artırma yapılacak. Teklifler peşin olarak Türk Lirası olarak verilecek.