Togg 2023 Özeti Geldi: Yıl İçinde Yapılan Her Şey! (Video)

Ülkemizin yerli otomobili Togg, 2023 yılı içerisinde hız kesmeden teslimatlarını sürdürürken, yayınladığı yeni video ile yıl genelinde neler yaptıklarını gözler önüne serdi.

Almanya'da da satışlara başlayacak olan Togg'un yıl genelindeki başarılarından bahsedildiği video, gelecekte yapılacaklara da bir nevi ön bakış olanağı tanıyor.

Yılın ilk üç ayında Trumore platformunun kurulmasıyla başlayan video, üretim bandındaki teslimat artışındanda rakamlar içeriyor.

Togg 2023 Özeti

Hep birlikte daha iyiye ulaşmak için 2023’te de hiç durmadık.



Neler mi yaptık? 👇 pic.twitter.com/H1rraDMdzA — Togg (@Togg2022) December 28, 2023

Ardısıra gelen Nisan-Haziran periyodunda ilk teslimatın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a yapıldığı anın görüntülerinin yanı sıra, ilk teslimatları yapılan vatandaşlara da yer veriliyor.

Videonun geri kalan kısmında ise Avrupa'nın pek çok noktasında Togg CEO'su Gürkan Karakaş'ın açıklamaları ve seminerleri bulunuyor.

Videoda son olarak 12 Aralık 2023 itibari ile 15 bin T10X teslimatı, 444 DC, 105 AC şarj istasyonu kurulduğu ve 1.4 milyon Trumore kullanıcısı olduğu bilgisi paylaşılıyor.

Peki sizce Togg için 2023 yılı nasıl geçti? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.