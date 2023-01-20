Togg'un Akıllı Uygulaması Trumore Yayında: Peki İçeriğinde Neler Var?

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, mobilite deneyimini Togg'un sürüş deneyiminin de ötesine taşıyarak dijital platformu Trumore’un ilk temas noktası olan mobil uygulamasını App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıcıların hizmetine sundu.

İlk süreçte yalnızca Türkiye’de kullanıma açık olacak Trumore uygulaması üzerinden Togg otomobili için ön siparişler başladığında ön sipariş vermek de mümkün olacak. Togg bu bağlamda güçlü iş birlikleri ve pek çok farklı özelliğiyle bir platform olarak konumladığı mobil uygulaması Trumore ile fintek, insurtek, blokzinciri, IoT, yapay zekâ gibi yeni nesil teknolojilerle kişiselleştirilmiş, kullanıcı odaklı, akıllı ve empatik bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

Trumore'da Hangi Hizmetler Yer Alıyor?

Trumore uygulamasını kullanmak için herhangi bir Togg akıllı cihazına veya otomobiline sahip olmak da gerekmiyor. Kullanıcılar Togg'un dijital dünyasına adım atmak için yalnızca uygulamayı indirerek kendilerine özel bir kimlik oluşturabilecekler.

Earn.more

Uygulamada yer alan Earn.more servisleri kapsamındaki e-cüzdan ile araç içi ödeme, mobil ödeme, dijital varlık cüzdanı oluşturmak da mümkün oluyor. Dijital varlık yönetimi altında da puan gibi çeşitli ödül programları, dijital sanat koleksiyonları ve iş modeline bağlı NFT’ler kullanıcıların hizmetine sunuluyor.

Go.more

Earn.more'un dışındaki bir diğer hizmet de Go.more. Bu hizmet kullanıcıyı gezdiren, kişiselleştirilmiş rota önerilerinde bulunan lokasyon bazlı akıllı hizmetler sunuyor. Karma mobilite servisleri, şarj ağı, restoran, rezervasyon işlemleri gibi hizmetler kullanıcıların mobilite deneyimini kesintisiz hâle getiriyor. Uygulama içindeki tasarruf hesaplayıcı ile yol ücreti hesaplama, elektrik tüketimi hesaplama, karbon salımı hesaplama gibi servislerden yararlanmak mümkün oluyor.

Play.more

Kullanıcıyı eğlendiren, gündelik hayatı oyunlaştırma yoluyla daha kolay ve keyifli hâle getiren akıllı yaşam hizmetleri ise Play.more’da yer alıyor. Akıllı yaşam çözümleri, kullanım bazlı sigorta servisleri, araç içi ve mobil oyun uygulamaları, akıllı sağlık uygulamaları Play.more servislerini oluşturuyor.

Scale.more

Son hizmet ise Scale.more. Bu hizmet ise sürekli gelişen, iş birlikleriyle büyüyen ekosistem ile kesintisiz ve entegre kullanıcı deneyimi sunuyor. Togg şu ana kadar Ava Labs, Trendyol, Hopi, Plug and Play, THY, Shell, Paycell, Metaco, Migros, ETIYA, SMART IX, BlindLook ve Qualcomm ile iş birlikleri yapmış durumda.

Trumore ile Togg Ön Siparişi Nasıl Verilir?

Tüm bu deneyimlerin yanı sıra Trumore platformu üzerinden Togg akıllı cihazı için ön sipariş vermek de mümkün olacak. Kullanıcılar Trumore platformu üzerinden katılacakları bir yarışma ya da dilerlerse kura yöntemiyle Togg akıllı cihazına ön sipariş verme hakkı elde edebilecek. Aynı zamanda Togg’un, Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel olarak üreteceği ve açık artırma ile satışa sunacağı NFT koleksiyonu kapsamında da 2023 adet akıllı cihaz için ön siparişe katılma hakkı ve sıralama önceliği olacak.