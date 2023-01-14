TOGG, CES 2023 Videosu Paylaştı: Fuarda Neler Oldu?

TOGG, CES 2023 videosu yayımladı. Paylaşılan videoda Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentinde düzenlenen ve dört gün süren fuarda neler olduğu aktarıldı. Yayımlanan videoya dair detaylar haberimizde.

TOGG, CES 2023 Videosu ile Fuarda Neler Olduğunu Açıkladı

Duyurulduğu ilk günden itibaren çok fazla sayıda kişi tarafından sabırsızlıkla beklenmeye başlanan yerli otomobil TOGG ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Dünyanın en önemli fuarlarından biri olan CES 2023'e katılan şirket, söz konusu fuar ile ilgili bir video yayımladı.

TOGG'un resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden "CES 2023'te 4 günde neler oldu?" başlığı ile yayımlanan videonun açıklama kısmında önemli bilgilere yer verildi. Gösterilen yoğun ilgiye teşekkür eden şirket, şu ifadelere yer verdi:

"15.000'den fazla kişi standımızı ziyaret etti." "5.543 kişi gelecek mobilite uygulamalarımızı deneyimledi." "Dünyanın dört bir yanından 1.817 şirket ile görüşmeler yapıldı."

Dünyanın en popüler video paylaşım hizmetlerinden bir tanesi olan YouTube ve popüler sosyal medya platformları üzerinden paylaşılan video 1 dakika 40 saniye uzunluğunda. Söz konusu videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

TOGG Çıkış Tarihi

Çok sayıda kişi tarafından merak içerisinde beklenen yerli otomobilin 2023 yılının mart ayında satışa sunulması bekleniyor.

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