TOGG, Yerli Otomobil İçin Qualcomm ile İş Birliği Yaptı!
TOGG, uzun bir süredir sabırsızlıkla beklenen yerli otomobil için Qualcomm ile iş birliği yaptığını duyurdu. İşte yapılan iş birliğine ilişkin ayrıntılar!
TOGG, yerli otomobil için Snapdragon işlemcileriyle tanınan Qualcomm şirketiyle bir iş birliği gerçekleştirdi. Peki, iki şirket arasında yapılan bu iş birliği ne anlama geliyor? Konuya dair merak edilen detaylar haberimizde.
TOGG ve Qualcomm Arasındaki İş Birliği Ne Anlama Geliyor?
Qualcomm Technologies, Inc ile beraber çalışacak olan TOGG, 2023 yılının ilk çeyreğinde piyasaya süreceği elektrikli otomobil modeli C-SUV'da Snapdragon Dijital Kokpit Platformlarını kullanacağını açıkladı.
Yerli otomobil, gelişmiş grafik ve araç içi multimedya deneyimlerinin yanı sıra yapay zekâ yetenekleri, entegre ve sürekli uyarlanabilir kokpit sistemi, bilgisayar görüş desteği sayesinde kullanıcılara daha konforlu, kesintisiz ve bağlantılı bir sürüş imkânı sunmaya hazırlanıyor.
Kullanıcılara konforlu ve sorunsuz bir mobilite deneyimi yaşatmak hedefiyle alanlarının en iyileriyle iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten TOGG CEO’su M. Gürcan Karakaş, kullanıcılara bağlantılı bir akıllı cihazdan çok daha ötesini sunmayı amaçladıklarını söyledi.
Snapdragon Dijital Kokpit Platformları ile kullanıcılara akıllı ve konforlu bir deneyim sunacaklarını ifade eden Karakaş, yeni nesil araçlar için Qualcomm ile çalışmalarını genişletmeyi sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.
Qualcomm CDMA Technologies GmbH Ürün Pazarlama Kıdemli Direktörü Thomas Dannemann, "Qualcomm Technologies, otomobil üreticilerinin hem sürücüler hem yolcular için daha bağlantılı, akıllı ve güvenli sürüş deneyimi sağlamalarına katkıda bulunmayı taahhüt ediyor" dedi.
Dannemann, TOGG’un, Snapdragon Dijital Kokpit Platformlarına dayanan dijital olarak gelişmiş özellikleri yeni nesil elektrikli araçlarına entegre etmesine katkıda bulunmayı dört gözle beklediklerini söyledi.
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