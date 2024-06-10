Togg'dan Dev Fırsat! Asgari Ücretle Bile Alınabilecek

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg, bir süredir yollarda. Ancak parça maliyeti, vergiler ve çeşitli nedenler, bu arabanın toplumun büyük bir kesimi için ulaşılamaz olmasına neden oluyor. Ancak iddialara göre vatandaşın ucuza Togg alabilmesi için Toki benzeri bir sistem üzerinde çalışılıyor. İşte ayrıntılar...

Düşük Gelirli Vatandaşlara Kolaylık Sağlayacak Kampanya Nedir?

Satış listesine en son B-SUV şeklinde bir versiyonu da yakın tarihte ekleyecek olan Togg’un aynı zamanda düşük gelirlilere yönelik bir kampanya başlatacağı iddia edildi.

Araç alma şartları içinde yüksek gelirli olmak değil düşük gelirli olmanın yer alacağı iddia edilen kampanya, tıpkı TOKİ konutlarında olduğu gibi, Togg'un yeni B-SUV modeli için de düşük gelirlilere özel uzun vadeli ve düşük taksitli ödeme seçenekleri sunacak.

Togg'un bu yeni kampanyası ile asgari ücretli vatandaşlar da sıfır araç sahibi olabilecek. Eğer gerçekleşirse uzun vadeli ve düşük taksitli ödeme seçenekleri sayesinde, Togg B-SUV sahibi olmak artık kolaylaşacak gibi görünüyor.

Togg'un atması beklenilen bu adımı, yerli otomobile erişimi kolaylaştırmayı ve milli gururumuzu artırmayı amaçlıyor. Böylece otomobil piyasasında satışlar durma noktasına gelirken, Togg ise ciddi bir satış rakamı yakalayacak.