Togg Avrupa'da Ne Zaman Yollarda Olacak? Bakan Kacır Açıkladı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un Avrupa yollarına çıkış tarihini açıkladı.

Togg'un 20.000'i aşkın ön siparişi bulunduğunu belirten Bakan Kacır, yıl sonuna kadar otomobillerin sahiplerine teslim edileceğini altını çizerken, otomobilin Avrupa yollarına ne zaman çıkacağı konusunda da net bir yanıt verdi.

Togg 2025'te Avrupa'da Yollarda Olacak

Bakan Kacır konuyla ilgili olarak "2024 sonu itibarıyla Togg artık Avrupa Birliği'ne (AB) ihraç edilme noktasına gelmiş olacak ve 2025'te Avrupa yollarında her geçen gün artan sayıda Togg göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Tesla ve başka şirketlerle de irtibatlarını sürdürdüklerini belirten Bakan Kacır, "Çinlilerin de çok ciddi bir ilgisi var. Türkiye'ye değer katacak her yatırımcıya kapımızı açtık. Yeter ki bir kazan kazan anlayışıyla hareket etsinler. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde yeni haberler duyacağız." dedi.

Bakan Kacır son olarak birçok otomobil markasının Türkiye'ye olan ilgisine değindi ve en yakın zamanlı örnek olarak Toyota'nın şarj edilebilir hibrit üretiminde Avrupa'daki ilk adımını Türkiye'de atmış olmasını gösterdi.

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