TOGG Avrupa'da Şirket Kuruyor: TOGG Europe GmbH

TOGG Avrupa'da şirket kurma girişimlerini başlattı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) verdiği bilgilere göre, Stuttgart’ta yeni bir ofis kurulacak ve şirketin mobilite çözümleri burada ele alınacak. İşte TOGG Europe GmbH hakkında tüm detaylar.

Habertürk'te yer alan habere göre, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Avrupa'ya ilk adımını atmak için Almanya'yı seçti. Stuttgart’taki Almanya’nın 12 inovasyon merkezinden biri olan de:hub’da TOGG Europe GmbH adında bir şirket kurulacak.

TOGG Europe GmbH bünyesinde Avrupa'daki müşteriler ele alınacak. Yerli üreticinin akıllı, bağlantılı, otonom, paylaşımlı ve elektrikli mobilite kavramlarını temsil eden "use-case mobility" kavramı Almanya'daki müşterilerle paylaşılacak.

TOGG Avrupa'da şirket kurmak için Almanya'yı seçti

"Bir otomobilden fazlası" sloganıyla ön plana çıkan TOGG; nesnelerin interneti, büyük veri, dijital işgücü ve yapay zeka alanındaki çalışmaları için de TOGG Europe şirketini kullanacak. Başta Almanya olmak üzere Avrupa'daki yatırımcılar ve şirket sahipleri bu ofis bünyesinde ele alınacak.

TOGG'un Stuttgart’taki de:hub bölgesini seçme nedeni de açıklandı. "Almanya'nın silikon vadisi" olarak bilinen bölgede 2 bin 500'den fazla startup, 2 bini aşkın küçük ve orta ölçekli işletme, 100’den fazla araştırma enstitüsü ve 350’yi geçen uluslararası kuruluş bulunuyor.

Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV üreticisi olmak isteyen ve 2030 yılına kadar bu plana sadık kalacağını ifade eden TOGG, yine 2030 yılına kadar 5 farklı modelle müşterilerin karşısına çıkmak istiyor. Bu noktada hem Avrupa hem de Türkiye merkezli bir satış politikasının da izleneceğini belirtmek gerekiyor.

TOGG fabrikasında son durum

Ayrıca geçtiğimiz dönemde gelen bir açıklamayla TOGG fabrikasında son durum detayları da açıklanmıştı. Yapılan paylaşımda, "Gemlik Tesisimizin boyahane, enerji ve gövde binalarının alt yapı çalışmaları tamamlandı. Boyahane binası temelinin demir montajı başladı" ifadelerine yer verildi ve şunlar aktarıldı: