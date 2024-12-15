Togg, Bursaspor'a Sponsor Oldu: "Bursa Bizim Kırmızı Çizgimiz!"

Geçtiğimiz yıl ilk elektrikli otomobilini piyasaya sürerek ülke çağında büyük bir ün kazanan ünlü yerli otomobil markası Togg, ilginç bir anlaşmaya imza attı. Firma, ana merkezinin bulunduğu Bursa şehrinin şampiyon takımı Bursaspor'a sponsor olduğunu açıkladı.

Dev marka, son zamanlarda eski gücünü kaydeben ve üçüncü lige kadar düşen Bursapor'a destek vereceğini duyurduğu etkinlikte, "Bursa bizim kırmızı çizgimizdir." sloganını kullandı.

Bursaspor'un Renklerine Bürünen Togg, Şehrinin Takımına İki Yıl Destek Verecek

İlk fabrikalarından birini Bursa'nın Gemlik ilçesine önemli yatırımlarla beraber kuran Togg, kısa bir süre önce doğduğu yeri unutmadığını gösterdi. Marka, 2009-2010 sezonunda Süperlig Şampiyonu olmuş Bursaspor ile iki yıllık bir sponsorluk anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Köklü futbol kulübünün zor zamanlarında destek olmak Togg, imzaladığı anlaşmayla birlikte takımın şort sponsoru olurken, Bursaspor Matlı Stadyumu Kuzey Tribünü’ne de ismini verdi.

Söz konusu anlaşmanın duyurusu ile oldukça güzel bir etkinlikle gerçekleştirildi. TFF 3. ligde mücadele eden Bursaspor'un Karşıyaka Spor Kulübü ile karşılaşacağı maçtan hemen önce takımın renklerine bürünmüş bir Togg T10X modeli stadın içerisinde ve dışında sergilendi.

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ile Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik ve Bursaspor Genel Müdürü Hüseyin Yeşilkavak stadyumda düzenlenen sponsorluk töreninde boy gösterdi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...