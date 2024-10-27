Tesla'dan Sonra Togg da Kullanıcılarına Cumhuriyetin 101. Yılına Özel Ücretsiz Şarj Hediyesi Verdi!

Ülkemizin ilk elektrikli otomobil üreticisi Togg'dan, kullanıcıları epey sevindirecek yeni bir haber var. Dev şirket, Trugo isimli ünlü elektrikli şarj istasyonlarının Cumhuriyetin 101. yılına özel T10X sahiplerine ücretsiz şarj sunacağını açıkladı.

Togg Trugo, Cumhuriyet Bayramı'nda Herkese 101kWs Şarj Hediye Edecek!

Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlayacağımız 29 Ekim Bayramı neredeyse geldi çattı. Pek çok marka yaklaşan bayrama özel etkinlikler düzenlerken, ülkemizdeki elektrikli otomobil üreticileri de özel şarj hediyeleriyle gündeme geldi. Tesla'nın ardından Togg da Cumhuriyet Bayramı'nda kullanıcılarına ücretsiz şarj istasyonu hizmeti vereceğini açıkladı.

Yerli elektrikli otomobil markası Togg, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Türkiye'nin 81 ilinde bulunan 900'den fazla Trugo şarj istasyonlarının T10X sahiplerine belirli bir miktara kadar ücretsiz şekilde hizmet vereceğini açıkladı. Buna göre T10X sahipleri, bayram günü elektrikli araçlarını 101kWs'e kadar ücretsiz şekilde şarj edebilecek.

Öte yandan kullanıcılara belirli bir süre de tanımlandığını belirtelim. Yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim 00:00’da ücretsiz şarj bakiyesi tüm Togg T10X kullanıcılarının Trugo hesaplarına tanımlanacak. Tanımlanan bakiye aynı gün 23:59'da herkesin hesabından kaldırılacak.

Türkiye’nin 81 ilindeki 719 DC, 268 AC istasyonumuzda 29 Ekim günü, Cumhuriyetimizin 101.yılına özel 101kWs şarj hediyesi T10X kullanıcılarını bekliyor. 🔋



Yalnızca Togg T10X kullanıcılarına özel şarj hediyesi bakiyesi, 29 Ekim 00:00'da kullanıcılarımızın Trugo hesabına… pic.twitter.com/P0204qZ9xy — Trugo (@TrugoCharging) October 26, 2024

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