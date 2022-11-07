Togg'u Denemek Mi İstiyorsunuz? İşte Togg Deneyim Merkezlerinin Açılacağı Şehirler

Uzun süren bekleyişin ardından Togg nihayet çıkmak üzere. C-SUV modeli için Mart 2023 tarihi çoktan verildi bile. Birçok vatandaş Togg'u merak ediyor. Peki Togg'u satın almadan da deneyimleyebilmenizin mümkün olduğunu söylesek?

Firma, Türkiye'nin bazı önemli şehirlerinde Togg deneyim merkezleri kuracak. Böylece araçları satın almak isteyen kullanıcılar, online sipariş vermeden önce Togg'u deneyimleme şansına erişecek.

Togg Deneyim Merkezlerinin Kurulacağı İller!

Togg deneyim merkezleri, nüfus dağılımıyla oranlı olarak öncelikle önde gelen şehirlerde kurulacak. İlk Togg deneyim merkezi, İstanbul Zorlu Center'da kasım ayında açılacak. Daha sonrasında ise başta İstanbul olmak üzere İzmir, Adana, Ankara ve Bursa(Gemlik) için deneyim merkezleri açılacak.

Togg araçları için kurulan deneyim merkezlerinin 2023 yılı içerisinde 19'a kadar ulaşması bekleniyor. Bu hizmetin dışında Togg arabaları için temas noktaları ve mobil servis noktaları da hizmete sunulacak. Bu hizmetlerin ise 7 bölgede 20 sayısına ulaşacağı belirtiliyor.