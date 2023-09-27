Togg, LinkedIn En İyi Startup’lar Listesinde Zirveyi Aldı!

Mobilite çözümlerinde uzmanlaşan Türkiye'nin önde gelen teknoloji markalarından Togg, prestijli "LinkedIn En İyi Startup'lar 2023" sıralamasında bir numaraya yerleşti.

Bu liste, üst düzey yetenekleri işe alma konusunda başarılı olan ve hızla yükselen şirketleri ödüllendiriyor.

Togg, çeşitli endüstri sektörlerinde iş birliği içinde mobilitenin geleceğini şekillendirme misyonu doğrultusunda bir başka önemli başarıya daha imza attı.

Togg'dan Önemli Bir Başarı Daha

Togg, olağanüstü yetenekleri çekme becerileriyle tanınan ve hızla büyüyen girişimleri öne çıkarmak üzere tasarlanan LinkedIn'in "En İyi Girişimler 2023" listesinde en üst sırada yer aldı. Türk şirketlerinin sıralaması, "istihdam genişlemesi", "şirketle ve mevcut iş gücüyle etkileşim", "iş cazibesi" ve "üst düzey profesyonellerin işe alınması" gibi temel faktörler değerlendirilerek belirlendi.

Togg CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş şu ifadeleri kullandı:

"İnovasyon, büyüme ve alanının en iyilerini ekibimize katma kararlılığımızın meyvelerini toplamaktan mutluluk duyuyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana insan ve güven odaklı bir kurum kültürüyle gelişiyoruz. Şirketimizi akıllı cihazımız T10X, dijital deneyim platformumuz Trumore, temiz enerji çözümlerimiz Trugo ve Siro ile yarattığımız değer ağıyla büyütürken, yeniliklere ve öğrenmeye açık, duygusal istikrarı ve entelektüel sermayesi olan, insanlarla pozitif iletişim kurmayı tercih eden çalışanlarımızla güçleniyoruz. Bu başarıya ulaşmamızda katkısı olan tüm ekip arkadaşlarıma ve iş ortaklarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Hep daha iyisi için çalışmayı sürdüreceğiz."

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.