TOGG Fabrikasının Maliyeti Açıklandı! İşte Fabrikanın Son Durumu

Yaklaşık 6 aydır devam eden TOGG fabrikasının maliyeti ortaya çıktı. TOGG tarafından paylaşılan yeni görüntülerde fabrikanın son durumu görülürken, TOGG fabrikası için 5 bin kişilik istihdam sağlanacağı duyuruldu.

Geçtiğimiz 18 Temmuz’da temelleri atılan TOGG fabrikasında alt yapı ve üst yapı çalışmaları hız kazanıyor. TOGG yetkilileri tarafından drone yardımıyla çekilen görüntülerde ayrıca fabrikanın son durumu gözler önüne serildi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) fabrikasının yapı çalışmaları bir yandan hızla sürüyorken bir yandan da Bursa'nın Gemlik ilçesinde önemli bir istihdam yaratacağı belirtildi. Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. ile anlaştıklarını duyuran TOGG, halihazırda üst yapı çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, “Ocakta inşaatı başlatıyoruz. Toplam 5 bin kişiye istihdam sağlayacağız" ifadelerini kullanarak TOGG fabrikasında istihdam edilecek kişi sayısını belirlediklerini dile getirdi.

TOGG fabrikasının maliyeti ortaya çıktı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından inşa edilen TOGG tesisin maliyeti ise 22 milyar TL olacak. 2021 yılına kadar fabrikanın kurulması ve ilk araba hattının 2023 yılına kadar banttan indirilmesi planlanıyor.

Üretimi tamamlandıktan sonra yıllık 175 bin aracın üretileceği planlanan fabrikada, en geç 2032 yılına kadar 4 bin kişinin istihdam edilmesi mümkün olacak.

Hem Gemlik hem de Bursa çevresi için önemli bir üretim merkezi haline dönüşecek olan TOGG fabrikası, bölge halkında büyük sevinç yaratmayı başardı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Emrah Çelik, "En azından Gemlik biraz daha gelişecek. Nüfus kalabalığı biraz daha fazla olacak. Gemlik'in nüfusu zaten yeterince kalabalık. İşsiz olan gençlerimiz iş bulabilecek" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yürüteceği yol çalışmaları sayesinde fabrikaya ulaşım kolaylaştırılmış olacak. TOGG'un Gemlik için güzel bir haber olduğunu belirten Su Solmaz, "Yerli otomobil fabrikasının kurulması Gemlik'e de yararlı olacak. Fabrikada çalışacak olan 5 bin kişinin Gemliklilerden olmasını istiyorum. Çünkü etrafımızda iş arayan tanıdıklarımız var. Çalışacak olan kişiler Gemlikli olursa ilçemiz adına da faydalı olacak" şeklinde konuştu.