TOGG CEO'su: Avrupa'nın En Temiz Otomobil Tesisini Kuruyoruz

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen İstanbul Tech Week 2020 etkinliğinde "Türkiye'nin Otomotiv Yolculuğu" konulu panelde konuşan TOGG CEO'su ilginç ayrıntılara yer verdi. CEO Karakaş'a göre TOGG Avrupa'daki en temiz otomobil tesise sahip olacak.

"Bizim vizyonumuzun çerçevesi, her şeyden önce bir otomobil şirketi olmak değil, otomobilden fazlası için yola çıktık diyoruz ve o mobilite ekosisteminin çerçevesini tanımlayıp çekirdeğini oluşturmaktır." şeklinde bir açıklama yapan TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, dünyada hareketliliğin A noktasından B noktasına gitmek olmadığına vurgu yapıyor.

TOGG prototiplerinin duyurulmasından bu yana 200 farklı start-up ile görüştüklerini ve otomobil parçalarında farklı şirketlerle anlaşma yaptıklarını duyuran CEO Karakaş, "Beraber çalıştığımız start-up'larımız da bizim için bir OEM kadar önemli, onlar kadar yaratıcı, onlar kadar fikir üreten, değer üreten bir yapıdalar." diyor.

TOGG Avrupa'daki en temiz otomobil tesisine sahip olacak

Halihazırda ülkemizde yer alan 50 farklı girişim projesiyle ortaklaşa bir çalışma içeriserisinde olduklarını belirten CEO, batarya partnerinin tekrar kullanım ve geri dönüşüm konusundaki çalışmaları sayesinde Avrupa'nın en temiz tesisini kurduklarını aktardı.

Ayrıca bataryaların 8 yıllık kullanım ömrüne sahip olduğunu ve bu kullanımdan sonra enerji depolanması amacıyla kullanılabileceğini söyleyen Karakaş TOGG'da yer alacak bataryalarla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Bataryalar 8 sene otomobilde kullandıktan sonra ikinci hayatlarında enerji depolama amaçlı olarak kullanılacak. Ayrıca batarya ortağımız batarya geri dönüşüm konusunda dünyada lider konumda.

Otomobilimizin mekanik aksamlarını tasarladığımız gibi aynı şekilde mobilite ekosistemi etrafında oluşacak olan yeni iş modelleri için ihtiyaç duyduğumuz partnerlerimizi de tasarlamaya devam ediyoruz."

(TOGG CEO'sunun yerli batarya üretim sürecine ilişkin açıklaması.)

Türkiye'nin Otomotiv Yolculuğu kapsamında açıklamalarda bulunan bir diğer isim ise Farplas Üst Yöneticisi Ömer Burhanoğlu oldu. TOGG modellerinin klasik otomobillerin ötesine geçtiğini aktaran Burhanoğlu, araçların dünya ile bağlantılı olması gerektiğini dile getirdi.

"Değişmeyenlerin bu sektörde artık kalması çok mümkün değil. Çünkü olay artık zaten otomotivin dışına çıkmış durumda. Ve sizin muhakkak birileriyle iş birliği yapıp farklı alanlarda yer almanız gerekiyor ki bu bağlantılı dünya içerisinde devam edebilesiniz."