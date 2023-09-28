Togg'a Faiz Zammı Geliyor: Fiyatlar Nasıl Etkilenecek?

Yerli otomobil Togg, en son faiz zammının ardından Togg kredisi ile otomobile sahip olmak isteyenleri etkileyecek bir zamla karşımızda. İşte detaylar!

Togg'a Faiz Zammı Geliyor: Fiyatlar Nasıl Etkilenecek?
Barış Bulut
Barış Bulut -

Togg en son geçtiğimiz aylarda KDV'deki artış dolayısıyla gelen zammın ardından bugün yeni bir zam geleceğine yönelik iddialar ortaya çıktı.

Haber ilk olarak gazeteci Emre Özpeynirci'den geldi. Kamu bankalarının Togg’a özel verdiği taşıt kredisinin faiz oranları 2 Ekim’de artacağını duyuran Gazeteci Emre Özpeynirci, aylık ödemelerin 32.518 TL'den 36.800 TL'ye yükseleceğini açıkladı.

Bu da Togg'u krediyle almayı planlayanların otomobilin maliyetinden yaklaşık 156.000 TL fazla ödeyecekleri ve toplamda otomobil için 1.326.000 TL ödemeleri gerekeceği anlamına geliyor.

Togg Kredisi, Faiz Zammıyla Otomobile 156.000 TL Maliyet Ekliyor

Şimdilik peşin fiyatlarda herhangi bir değişiklik bulunmasa da Togg kredisi artık otomobilin maliyetini daha da artırıyor.

Dahası zamanında kapora ödeyerek otomobilini teslim almayı bekleyen 14 bin kişi bulunuyor ve bu faiz zammı onları da etkileyecek. Geride bıraktığımız Ağustos ayı itibari ile Togg teslimat sayısı 3.400 adede ulaşmış durumda.

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