Togg'a Faiz Zammı Geliyor: Fiyatlar Nasıl Etkilenecek?

Togg en son geçtiğimiz aylarda KDV'deki artış dolayısıyla gelen zammın ardından bugün yeni bir zam geleceğine yönelik iddialar ortaya çıktı.

Haber ilk olarak gazeteci Emre Özpeynirci'den geldi. Kamu bankalarının Togg’a özel verdiği taşıt kredisinin faiz oranları 2 Ekim’de artacağını duyuran Gazeteci Emre Özpeynirci, aylık ödemelerin 32.518 TL'den 36.800 TL'ye yükseleceğini açıkladı.

Bu da Togg'u krediyle almayı planlayanların otomobilin maliyetinden yaklaşık 156.000 TL fazla ödeyecekleri ve toplamda otomobil için 1.326.000 TL ödemeleri gerekeceği anlamına geliyor.

Togg Kredisi, Faiz Zammıyla Otomobile 156.000 TL Maliyet Ekliyor

Togg'a bir faiz zammı daha‼️



Kamu bankaları 2 Ekim itibarıyla Togg'a özel taşıt kredisi faiz oranlarını bir kez daha artırıyor.



Ağustos sonunda %0,99'dan %1,59'a yükselen faiz oranı 2 Ekim'den itibaren %2,11'e çıkacak.



Faiz oranının tekrar artmasıyla 820 bin TL kredi için 36… pic.twitter.com/INKa7QKqWg — Emre Özpeynirci (@eozpeynirci) September 27, 2023

Şimdilik peşin fiyatlarda herhangi bir değişiklik bulunmasa da Togg kredisi artık otomobilin maliyetini daha da artırıyor.

Dahası zamanında kapora ödeyerek otomobilini teslim almayı bekleyen 14 bin kişi bulunuyor ve bu faiz zammı onları da etkileyecek. Geride bıraktığımız Ağustos ayı itibari ile Togg teslimat sayısı 3.400 adede ulaşmış durumda.

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