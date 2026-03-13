Togg’da İlginç Hata: Bazı Kullanıcılar Gizli Özelliği Satın Almayı Başardı!

Togg kullanıcılarının kullandığı Trumore uygulamasında dikkat çeken bir hata geçtiğimiz günlerde yaşandı. Bazı kullanıcılar Türkiye'de henüz satışa çıkmayan önemli bir güncellemeyi satın alma fırsatı yakaladı. Normal şartlarda henüz resmi olarak satışa sunulmayan ADA (Adaptif Sürüş Kontrol) özelliği kısa süreliğine uygulamada satın alınabilir olarak göründü. Bu kısa süre içerisinde bazı kullanıcılar sistemi satın alma fırsatı yakaladı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Togg ADA Sistemi Kısa Süreliğine Satın Alınabilir Oldu!

Paylaşılan bilgilere göre 2025 model Togg T10X ve Togg T10F araçlar için sunulması planlanan ADA (Adaptif Sürüş Kontrol) özelliği Trumore uygulamasında kısa süreliğine aktif hale geldi. Ancak bu özellik için Togg tarafından henüz resmi bir satış duyurusu yapılmamıştı. Kullanıcıların aktardığı bilgilere göre bazı kişiler bu süre içerisinde uygulama üzerinden ADA sistemini satın alma işlemini tamamladı. Kısa bir süre sonra ise satın alma seçeneği tekrar uygulamadan kaldırıldı.

Ortaya çıkan bilgilere göre ADA satın alma seçeneğinin Trumore uygulaması üzerinde yürütülen teknik çalışmalar sırasında geçici olarak aktif hale gelmiş olabileceği düşünülüyor. Bu nedenle özellik kısa süre içinde uygulamadan kaldırıldı. Şu an itibarıyla ADA sistemi Trumore uygulamasında satın alınabilir olarak görünmüyor. Togg’un özelliği resmi olarak ne zaman satışa sunacağı ise henüz açıklanmış değil.

Togg ADA Sistemi Nedir?

ADA (Adaptif Sürüş Kontrol), gelişmiş sürüş destek sistemleri arasında yer alıyor. Sistem; adaptif hız sabitleyici, şerit takip desteği ve trafik akışına göre hız ayarlama gibi özellikleri bir araya getirerek sürüş sırasında sürücünün iş yükünü azaltmayı hedefliyor. Togg’un bu özelliği ilerleyen dönemde resmi olarak satışa sunması bekleniyor. Ancak yaşanan bu kısa süreli durum, bazı kullanıcıların sistemi erkenden satın almasına olanak sağlamış gibi görünüyor.

Togg ADA Sistemi Ne Kadar?

Ortaya çıkan kullanıcı paylaşımlarına göre ADA (Adaptif Sürüş Kontrol) sistemi kısa süreliğine Trumore uygulamasında yaklaşık 40 bin TL civarında bir fiyatla satın alınabilir olarak göründü. Uygulamada açılan satın alma ekranını gören bazı kullanıcıların bu süre içerisinde sistemi satın alabildiği belirtiliyor. Ancak söz konusu fiyat Togg tarafından resmi olarak duyurulmuş bir satış fiyatı değil.

Togg ADA Sistemi Hangi Modellerde Olacak?

Togg’un ADA (Adaptif Sürüş Kontrol) sistemi söz konusu olduğunda belirleyici unsur model yılı değil, araçtaki ADAS (Gelişmiş Sürüş Destek Sistemleri) donanım altyapısı oluyor. Şirketin paylaştığı bilgilere göre T10F’in lansman süreciyle birlikte T10X ve T10F modellerinde kullanılan ADAS altyapısı ortaklaştırılıyor ve sistemler Türkiye yollarına uygun şekilde kalibre ediliyor. Bu nedenle ADA gibi gelişmiş sürüş destek özelliklerinin hangi araçlarda kullanılabileceği aracın üretim yılına değil sahip olduğu sensör ve yazılım altyapısına bağlı olarak değişebiliyor.

Togg’un resmi açıklamalarında özellikle Nisan 2025 ve sonrasında üretilen T10X araçlarda Adaptif Akıllı Hız Sabitleyici (ACC) sisteminin standart hale geldiği belirtiliyor. Bu da ADA sisteminin büyük ihtimalle ADAS altyapısı güncellenmiş T10X araçlarda ve yeni geliştirilen Togg T10F modelinde sunulmasının beklendiğini gösteriyor. Kısacası ADA sistemi için belirleyici olan model yılı değil; araçta gerekli kamera, radar ve yazılım altyapısının hazır olup olmaması. Bu nedenle aynı model yılındaki bazı araçlarda sistem aktif hale getirilebilirken, bazı araçlarda donanım farklılıkları nedeniyle desteklenmeyebilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...