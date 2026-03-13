Hangi Durumlarda CarPlay’li Ekrandan Ceza Yersiniz? 21 Bin TL Cezası Var!

APP Plaka cezası ve devamında gelen cezalar son günlerde ülke gündemini en çok meşgul eden konular arasında. Bu kapsamda pek çok kullanıcı gelen yasaklara ve cezalara karşı büyük tepki gösterirken aslında tam olarak cezaların kapsamı da belirlenmiş değil. Zira örnek vermemiz gerekirse APP Plaka kullanımı yasaklandı ancak devam eden süreçte TŞOF tarafından belirlenen "yetkili plaka basım merkezleri" tarafından ek ücret alınarak basılmış "kalın fontlu" plakalara da ceza kesildi.

Bu noktada pek çok vatandaş yanlış uygulama sebebiyle mağduriyet yaşarken Emniyet Genel Müdürlüğü konuyla ilgili standartları tekrardan belirlemek adına önemli açıklamalarda bulundu. Bunun yanında araçlarında ses ve görüntü sistemleri bulunan kullanıcılara da ceza yazılmakta. Ancak konuyla ilgili kapsam tam olarak belirlenmiş değil. Bu sebeple İç İşleri Bakanı Mustafa Çiftçi araçlardaki görüntü ve ses sistemleriyle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Peki araçlara sonradan multimedya ekranı taktırmak yasak mı? İşte detaylar...

Aracınıza Sonradan Multimedya Ekranı Taktırmak Yasak Mı?

Bakan Çiftçi’nin açıklamasına göre araçların fabrikadan çıktığı haliyle bulunan multimedya ekranı, navigasyon veya ses sistemlerinin kullanılmasında herhangi bir yasak bulunmuyor. Araç üreticisi tarafından monte edilen sistemler mevzuata uygun kabul ediliyor. Ancak bu sistemlerin çevreyi rahatsız edecek derecede yüksek sesle kullanılması durumunda mevcut trafik kuralları kapsamında idari para cezası uygulanabiliyor. Bu tür cezalar ise uzun süredir yürürlükte olan trafik kurallarına dayanıyor.

Açıklamada özellikle araçlara sonradan takılan bazı görüntü ve ses sistemlerine dikkat çekildi. Buna göre aracın orijinalinde bulunmayan tablet ekranlar, video oynatabilen sistemler veya sürücünün dikkatini dağıtabilecek görüntü sistemleri trafik güvenliğini riske attığı gerekçesiyle cezai yaptırımla karşılaşabilir. Benzer şekilde aracın fabrika çıkışı donanımında bulunmayan yüksek güçlü ses sistemi, amfi veya ekstra hoparlörler de bazı durumlarda cezaya konu olabilecek değişiklikler arasında gösterildi. Bu tür sistemlerin aracın orijinalliğini bozduğu ve sürüş güvenliğini olumsuz etkileyebileceği ifade ediliyor.

Mevzuat Konusunda Kafa Karışıklıkları Var

Mevzuat veya yapılan açıklamalar aslında tam olarak kafa karışıklıklarını gidermiyor. Zira pek çok tüketici araçlarında park sensörü, navigasyon gibi sistemleri güncel bir şekilde kullanabilmek adına sonradan Android ve Apple CarPlay sistemine sahip ekranlar taktırmakta. Bu ekranları amacına uygun bir şekilde kullanan tüketiciler için zaten bir dikkat dağınıklığı tehlikesi teşkil edilmiyor. Ayrıca bunlara ek olarak direkt olarak yetkili servisler tarafından takılan multimedya ekranları da var. Buna örnek olarak Renault Megane modelini verebiliriz.

Mevzuat sürücünün görüşünü kapatmayacak ve dikkatini dağıtmayacak şekilde takılan ekranlara izin verileceğini bildiriyor. Ancak burada atlanılan bir nokta var. Örneğin Peugeot 207 gibi otomobillerde sonradan takılan ekranlar ön konsol tasarımı sebebiyle biraz çıkıntılı şekilde durabiliyor. Ve işte kafa karışıklığı tam olarak burada başlıyor zira bu durumların ceza kapsamına dahil olup olmadığı belirsiz. Bu sebeple ceza sisteminin aslında EGM tarafından nasıl uygulanacağının önemli olduğunu bildirmemiz gerekiyor.

Mevzuata Göre Hangi Durumlarda CarPlay'li Ekrandan Ceza Yersiniz?

Sürüş sırasında video veya film oynatılması: Sürücünün dikkatini dağıtacak şekilde ekran üzerinden video izlenmesi veya oynatılması trafik güvenliği açısından yasaklı durumlar arasında değerlendirilebilir.

Sürücünün dikkatini dağıtacak şekilde ekran üzerinden video izlenmesi veya oynatılması trafik güvenliği açısından yasaklı durumlar arasında değerlendirilebilir. Sürücünün görüşünü engelleyen ekran kullanımı: Araca sonradan takılan ekranın sürücünün ön görüşünü kısmen veya tamamen kapatacak şekilde konumlandırılması trafik kurallarına aykırı kabul edilebilir.

Araca sonradan takılan ekranın sürücünün ön görüşünü kısmen veya tamamen kapatacak şekilde konumlandırılması trafik kurallarına aykırı kabul edilebilir. Araçta dikkat dağıtıcı görüntü sistemleri kullanılması: Navigasyon veya müzik dışında sürüş sırasında sürücünün dikkatini yoldan uzaklaştıracak içeriklerin ekranda görüntülenmesi cezai yaptırıma neden olabilir.

Navigasyon veya müzik dışında sürüş sırasında sürücünün dikkatini yoldan uzaklaştıracak içeriklerin ekranda görüntülenmesi cezai yaptırıma neden olabilir. Araçta standart dışı görüntü sistemi kurulması: Aracın orijinalinde bulunmayan ve sürüş güvenliğini olumsuz etkileyebilecek şekilde eklenen bazı görüntü sistemleri de denetimlerde cezaya konu olabilir.

Özetle, CarPlay veya benzeri multimedya sistemlerinin araçta bulunması tek başına ceza nedeni olarak görülmüyor. Ancak ekranın sürücünün dikkatini dağıtacak şekilde kullanılması veya sürüş güvenliğini riske atacak biçimde araç içine yerleştirilmesi durumunda idari para cezası uygulanması mümkün olabiliyor. Tabi burada uygulamayı yapacak olan yetkililerin de tutumları büyük önem arz ediyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...