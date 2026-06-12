Instagram Çöktü mü? Mesajlar Neden Gitmiyor?

Instagram ve Facebook çöktü mü? Popüler sosyal medya platformuna erişmeye çalışan kullanıcılar şu an çeşitli sorunlar ile karşılaşıyor. Kullanıcıların bir kısmı hesaptan otomatik olarak çıkış yapıldığını öne sürdü. Pek çok kişi ise Direkt Mesaj (DM) bölümünde mesajların gitmediğini iddia edildi. Facebook'ta da gönderiler görünmüyor. Peki, Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu mu yaşanıyor?

Instagram Çöktü mü?

Instagram'da 6 Haziran 2026 tarihinde saat 16.45 civarları itibarıyla erişim sorunu yaşanmaya başlandı. Bazı kullanıcılar ana sayfada yer alan gönderileri göremiyorken bazıları ise DM bölümünde diğer kullanıcılara mesaj gönderemiyor. Hatta bazı kullancıılar hesaptan otomatik olarak çıkış yapıldığını iddia edildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) web sitesi üzerinden yapılan sorguda alan adına yönelik herhangi bir erişim engelinin uygulanmadığı görülüyor. Down for Everyone or Just Me hizmetinin global sayfasına baktığımızda şikâyetlerin küresel çapta olduğunu görüyoruz. Yani bu sorun şu anda tüm dünyada yaşanıyor.

Instagram erişim sorununun arkasında yatan neden henüz bilinmiyor ancak ortada teknik bir sorun olduğunu söylemek mümkün. Instagram tarafından konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim. Sorunun ne zaman çözüleceği şu an için bilinmiyor fakat muhtemelen önümüzdeki saatlerde problem tamamen düzeltilecektir.

Facebook Çöktü mü?

Kullanıcılar Instagram'ın yanı sıra Facebook'ta da erişim sorunu yaşamaya başladı. Meta'nın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Facebook'ta da gönderiler görünmüyor. Bu da platformun kullanılamamasına yol açıyor. Bu erişim problemi de Instagram ile birlikte yaşanmaya başlandı.

Down for Everyone or Just Me hizmetinin global sayfasında yer alan şikâyetler göz önünde bulundurulduğunda Facebook'taki sorunun da dünya genelinde olduğunu söylemek mümkün. Facebook tarafından konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu sebepten dolayı sorunun sebebi bilinmiyor.

Problem, Facebook'un sunucularından kaynaklandığından dolayı şu anda uygulamayı silip yeniden yüklemek, interneti kapatıp açmak gibi yöntemler işe yaramayacaktır. Problemin ne zaman düzeltileceği de belli değil. Muhtemelen Instagram ile beraber önümüzdeki saatlerde sorun çözülecektir.