Yerli Otomobil Togg İçin Kurasız Satış Dönemi Başlıyor!

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, yakında kurasız satışlara başlayacak. Sınırlı üretimden kaynaklı olarak bugüne kadar kura yöntemiyle satılan Togg araçları, son kuranın dağıtılmasından sonra açık satışa geçecek.

Kurasız Satış 2024'te Başlıyor!

Togg'un yeni satış verilerine göre günlük üretim sayısı 280 adet oldu. Tahminlere göre ise 2024 yılında yıllık üretim sayısı 80 bini bulacak. Bu artışın ardından Togg, rahatlıkla açık satış dönemine başlayabilecek.

Açık satışa geçilebilmesi için öncelikle bu yıl kuraya girmiş kişlerin satışı gerçekleştirilecek. Buna göre 2024 yılı içinde son kuraya katılan 20 bin asıl talihli ve 20 bin yedek talihliye teslimat yapılacak.

Kura sırası tamamlandıktan sonra ise geriye kalan 60 bin aracın satışı şirketin Trumore uygulamasından gerçekleştirilecek. Böylece artık isteyen herkes Togg araçları için kurasız sipariş verebilecek.

Togg'un önümüzdeki yıl açık satışa geçtikten sonra satış rekorları kırması bekleniyor. Bu sene 60 bin Türk lirası olan peşinat tutarının 2024 yılı için ne kadar olacağı şimdilik bilinmiyor.

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