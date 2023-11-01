Togg, T10X Modelinin Teslimatında Rekora Koşuyor!

Yerli otomobil firması Togg, ilk Suv modeli T10X ile ilgili bir açıklama yaptı. Yaptığı bir paylaşımla araçtan kaç adet teslim edildiğini açıklayan şirket, kısa süre içinde kendi rekorunu kırdığını gözler önüne serdi.

10 Bine Yakın Teslimat!

Kapadokya, Gemlik, Pamukkale, Anadolu, Oltu ve Kula isimli renk seçenekleriyle satışa sunulan T10X’i sokaklarda çok fazla göreceğiz. Çünkü aracın teslimat sayısı son aylarda oldukça yükseldi.

Teslimatlarımız artarak devam ediyor.



Ekim ayında 3.567 T10X, teslimata başladığımız Mayıs ayından bu yana ise toplam 9.171 adet #T10X kullanıcılarımızla buluştu.



<💙🧿>#Toggether #Togg pic.twitter.com/Z7NTFkDP3r — Togg (@Togg2022) November 1, 2023

Şirketin X hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma göre, ekim ayında 3.567 adet teslimatı gerçekleştirilen T10X, mayıs ayından bu yana toplam 9.171 teslimat sayısına ulaştı. Bu da yakında çok sayıda Togg'un yollarda olacağı anlamına geliyor.

Isıtmalı ön ve arka koltukları, akıllı şerit takip sistemi, kablosuz şarj ünitesi ile kullanıcılara sürüş keyfini yaşatmak isteyen Togg, T10X modelinin teknik özellikleriyle de dikkat çekiyor. 160 kW motor gücüne sahip aracın azami hızının 180 km/s olduğu biliniyor.

Geçtiğimiz saatlerde T10X teslimatında dolandırıcılık faaliyetlerinin arttığını söyleyen şirket, kullanıcıları ödeme konusunda dikkatli olmaları için uyardı. Kötü niyetli dolandırıcılara rağmen açıklanan verilere göre teslimatlar son hızda devam ediyor.

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