Togg, Milli Takımlar Ana Sponsoru Oldu!

Ülkemizin yerli elektrikli araç üreticisi Togg ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yapılan açıklamaya göre ünlü marka, Türkiye Futbol Federasyonu ile anlaşma imzalayarak milli takımlar ana sponsoru oldu. Detaylar haberde.

Togg, Önümüzdeki Üç Yıl Boyunca Milli Takımlar Ana Sponsoru Olacak

Geçtiğimiz haftakarda Mercedes-Benz ile sonlandırılan anlaşmanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu’nun araç sponsoru olduğunu duyuran Togg, kısa bir süre önce TFF ile yeni bir anlaşmaya daha imza attı. Yerli üretici, Riva’da yer alan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilen törenle birlikte Milli Takımlar ana sponsoru oldu.

Togg, ülkemizin milli takımlarını içeren anlaşma kapsamında önümüzdeki 3 yıl boyunca Türk sporunu destekleyecek. Markanın logosu, Sporcuların antrenman formalarında yer alırken, takım ve sporcuların ulaşım hizmetleri Togg araçları tarafından karşılanacak.

Gerçekleştirilen imza töreninde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Togg CEO’su Gürcan Karakaş'ın yanı sıra milli takımlarımızın baş antrenörlerini de boy gösterdi.

Konu hakkında Togg'dan yapılan açıklama ise şu şekilde:

“Kurulduğu günden bu yana Türkiye’nin doğuştan elektrikli ilk cihazı T10X, dijital deneyim platformu Trumore, temiz enerji çözümleri Trugo ve Siro, yüksek teknoloji şirketi Trutek ile bir değer ağı ören Togg, Türk sporunun güçlü destekçileri arasına katıldı. Togg, A Milli, Kadın Milli, Ümit Milli gibi Türkiye’nin gururu olan takımları kapsayan “Milli Takımlar Ana Sponsoru” oldu. Üç yıl boyunca sürecek sponsorluk kapsamında Togg, millilerin antrenman formasında yer alarak, uluslararası başarılarda sporcuların yanında olacak. Ayrıca, iş birliği kapsamında TFF’ye 100 adet T10X ile 16 adet Trugo şarj cihazı tahsis eden Togg, ulaşım ihtiyaçları ve misafir karşılamalarda Türkiye’yi temsil edecek.

Peki siz Togg'un Milli Takımlar ana sponsoru olması ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...